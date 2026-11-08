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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب نزاع قضائى.. تفاصيل اقتحام شخص لمنزل آخر بدمياط

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله لمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم باب شقته وسرقة محتوياتها وحال قيام أهليته بإستطلاع الأمر قام بطردهم بدمياط .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من والد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه ومنعه من دخول الشقة الخاصة به الكائنة بدائرة القسم ، والإستيلاء على ما بها من منقولات وتغيير كالون بابها مستغلاً عدم تواجده بها ، لوجود خلافات بينهما حول ملكية الشقة وبإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقه "مالك العقار الكائن به الشقة المشار إليها" ، وقيامه بالإتفاق مع "مقاول" لتشطيب العقار ملكه وقيام الأخير ببيع الشقة المشار إليها من الباطن للقائم على النشر ويوجد نزاع قضائى بينهما لفسخ التعاقد على الشقة ، وتبين عدم صحة ماورد من قيام الشاكى بسرقة منقولات من الشقة، وبسؤال المشكو فى حقه (مالك العقار – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) أيد ما سبق .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سرقة

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