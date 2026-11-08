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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يحاضر عن صناعة الوعي ومعالجة قضايا الواقع.. غدا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الندوة الشهريَّة لمَجَلَّة الأزهر الشَّريف، غدًا الإثنين في جامعة عين شمس، تحت عنوان: (دور مَجَلَّة الأزهر في صناعة الوعي ومعالجة قضايا الواقع الإنساني)، بالتزامن مع الاحتفال بمئويَّة المَجَلَّة، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف.

ويُحاضر في النَّدوة الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مَجَلَّة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة والمشرف العام على إصدار مَجَلَّة الأزهر، والدكتور محمود صدِّيق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد المنعم العدوي، أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة الأزهر، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة والمشرف التنفيذي على إصدار مَجَلَّة الأزهر، في حين يُدير النَّدوةَ الإعلامي عبد الله يسري.

وتُنظِّم مجلة الأزهر ندواتٍ حواريَّةً تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصُّصات الشرعيَّة والأدبيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة وغيرها؛ لمناقشة أهمِّ قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناوُل الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، كما تُناقِش أهمَّ الكُتب حديثة الصُّدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المَجَلَّة.

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد بناء الوعي معالجة قضايا الواقع مجلة الأزهر شيخ الأزهر

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