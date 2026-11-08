قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: اهتمام خاص بتصنيع الأجهزة الطبية الثقيلة والمتطورة محليًا بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين
الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
المسلماني: تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع المالية على مدار الساعة
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونجرس الجديد يختبر سلطة ترامب ويكشف تصدعات داخل الحزب الجمهوري

اختبار السلطة
اختبار السلطة
ملك ريان


تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرحلة سياسية جديدة، مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونجرس إلى الحزب الديمقراطي، في أعقاب خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، لتبدأ بذلك مرحلة من المواجهة المحتملة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، وسط تساؤلات بشأن قدرة الرئيس على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية خلال العامين المتبقيين من ولايته.

وبعد انقشاع نتائج الانتخابات، تتجه الأنظار إلى تركيبة الكونجرس الجديد، الذي يستعد الديمقراطيون لتولي زمام السيطرة عليه مطلع العام المقبل، وسط تعهدات بتحويل وعودهم الانتخابية إلى سياسات وتشريعات، في حين يواجه الجمهوريون تحديًا داخليًا لإعادة ترتيب صفوفهم والتكيف مع الانتقال إلى موقع الأقلية.

ورغم سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، فإن هذه الأغلبية لا تمنحهم القدرة الكاملة على تجاوز صلاحيات الرئيس، إذ يتطلب إبطال الفيتو الرئاسي الحصول على أغلبية الثلثين في المجلسين، كما تحتاج تشريعات عديدة في مجلس الشيوخ إلى 60 صوتًا لإنهاء النقاش وإقرارها.

لكن السيطرة على الكونغرس تمنح الديمقراطيين أدوات رقابية مهمة، تشمل رئاسة اللجان البرلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، وفتح التحقيقات بشأن ملفات الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب ممارسة ضغوط على الإنفاق الحكومي والتعيينات.

وتبرز الحرب مع إيران باعتبارها أحد الملفات الأكثر حساسية في المواجهة المرتقبة بين الكونجرس والبيت الأبيض، إذ يحتفظ ترمب بصلاحيات واسعة لإدارة العمليات العسكرية، بينما يمتلك الكونغرس سلطة إقرار التمويل، ما قد يمنح الديمقراطيين وسيلة للضغط من أجل تقييد الإنفاق العسكري.

وفي المقابل، قد تأتي بعض التحديات التي تواجه ترمب من داخل حزبه الجمهوري نفسه، بعدما أثارت تصريحات نائبه جي دي فانس، الذي حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الخسارة الانتخابية، تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الرجلين، واحتمالات ابتعاد بعض القيادات الجمهورية عن الرئيس استعدادًا للسباق الرئاسي عام 2028.

كما تتزايد التوقعات بظهور أصوات جمهورية أكثر استعدادًا لمعارضة ترمب علنًا.

دونالد ترامب الحزب الجمهوري الديمقراطيون انتخابات التجديد النصفي الكونجغرس الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

حادث العياط

ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط.. تحركات عاجلة للحكومة.. والدفع بالأوناش لإعادة الحركة وتكثيف الإغاثة للمصابين

الجلسة التشاورية

نائب محافظ قنا يشارك بجلسة التشاور المجتمعى لإعداد الخطة الاستثمارية بالوقف

دعم المصانع المتعثرة

6000 مصنع على أبواب الدعم.. خبير اقتصادي: الصناعات المغذية تحناج للمساندة

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد