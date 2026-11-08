شوبير عن صفقات الأهلي: "بقرار وبنجديدة لم يثبتا وجودهما.. وأقطاي يستحق الفرصة"

كشف أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه الفني بشأن مستوى بعض اللاعبين والصفقات داخل صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رغم أن منصف بقرار سجل هدف في مرمى الزمالك إلا إنه لم يثبت وجوده حتى الآن، لا هو ولا سفيان بنجديدة، أتمنى الفرص اللي أخدها بقرار وبنجديدة ياخدها أقطاي عبد الله لأنه يستاهل والأهلي جابه عشان كويس»

حيث تفتح تصريحات شوبير باب النقاش حول مستوى الصفقات الهجومية للأهلي ومدى قدرتها على تقديم الإضافة المنتظرة، في ظل المنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي، وحاجة الفريق إلى الاستقرار على العناصر الأكثر قدرة على صناعة الفارق خلال المرحلة المقبلة