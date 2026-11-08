محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

وجّه محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة شكر إلى الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة حسام حسن، بعد انتهاء رحلته مع المنتخب الوطني، مُعربًا عن تقديره للمجهودات التي بذلها الجهاز خلال فترة توليه المسئولية.

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وكتب محمد هاني عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرًا لكم على كل مجهودكم وتعبكم وإنجازاتكم.. وكل التوفيق فيما هو قادم»، في رسالة حملت التقدير للجهاز الفني السابق بعد المرحلة التي قضاها مع المنتخب.

ويأتي تعليق محمد هاني عقب رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وانتهاء مشواره مع الفراعنة، لتبدأ مرحلة جديدة في القيادة الفنية للمنتخب الوطني.