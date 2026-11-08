قمة مرتقبة.. حكم مباراة الأهلي وبيراميدز من يكون؟| اتحاد الكرة يجيب

يفاضل اتحاد الكرة بين طاقم تحكيم برازيلي وآخر روماني لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة نظيره فريق بيراميدز الذي يقوده فنيا الجنوب إفريقي رولان مكوينا يةم 23 نوفمبر الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان مسؤلي النادي الأهلي تمسكوا باستقدام طاقم تحكيم من الدوريات الخمسة لإدارة مباراة بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز.

وذكرت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مسؤلي الجبلاية عقب تلقيهم طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة بيراميدز قاموا بمخاطبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لترشيح طاقم تحكيم لإدارة اللقاء.

وأفادت المصادر إلى أن اتحاد الكرة خاطب أيضا نظرائه في الاتحاد الروماني لكرة القدم لترشيح طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

لفتت المصادر إلى أن مباريات دوري أبطال أوروبا تقف عائقا كبيرا أمام اتحاد الكرة لإستقدام طاقم تحكيم دولي معروف لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

أشارت المصادر إلى أن الحكام الدوليين المعروفين من الدوريات الخمس الكبرى يتم الإستعانة بهم لإدارة مباريات دوري أبطال أوروبا في الوقت الراهن.

تعليق موكوينا عن مواجهة الأهلي

تحدّث رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الداخلية بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولةء كأس مصر، ليحجز الفريق السماوي مقعده في دور الـ16، ويضرب موعدًا مع البنك الأهلي.

وأكد المدير الفني لبيراميدز، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمواجهة الداخلية، مشيرًا إلى أن مباريات الكأس تتطلب تركيزًا واستعدادًا خاصًا لتجنب حدوث أي مفاجآت.

وأوضح موكوينا أن فريقه تعامل مع المباراة بجدية كبيرة، حيث حرص الجهاز الفني على دراسة المنافس بصورة دقيقة، من خلال مشاهدة وتحليل مقاطع الفيديو الخاصة بكل لاعب في صفوف الداخلية، للتعرف على نقاط القوة والضعف، ووضع الطريقة المناسبة لخوض اللقاء.

وأضاف أن التحضيرات لم تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل شملت اختيار التشكيل الأنسب الذي يساعد الفريق على تحقيق الهدف المطلوب، وهو حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتطرق موكوينا للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سيحصل على فترة راحة عقب الانتهاء من مباراة الداخلية، قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية لبدء الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدير الفني على أن التحضيرات لمواجهة الأهلي ستشهد الاهتمام نفسه الذي حصلت عليه مباراة الداخلية، موضحًا أن الجهاز الفني سيقوم بدراسة المنافس جيدًا وتحليل مبارياته، من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

واختتم موكوينا تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواجهة الأهلي بالنسبة لجميع عناصر بيراميدز، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، مشيرًا إلى أنها ليست مباراة مهمة بالنسبة له على المستوى الشخصي فقط، وإنما تمثل تحديًا كبيرًا للفريق بأكمله.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة بجدول ترتيب المسابقة.