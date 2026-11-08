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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في ليبيا.. تحركات لحل أزمات الأطباء والطلاب

وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 7 نوفمبر، عدداً من أبناء الجالية المصرية بليبيا، وذلك في إطار الاهتمام الدائم بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين المصريين بالخارج.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد في كلمته للمصريين في ليبيا إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة تطوير منظومة العمل القنصلي والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالخارج، بما يشمل تعزيز التحول الرقمي للخدمات القنصلية والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتقديم هذه الخدمات على نحو سريع وميسر للمواطنين المصريين بالخارج.

واستعرض الوزير عبد العاطي جهود الدولة المصرية في رعاية المصريين بالخارج والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى إطلاق الوزارة مؤخراً التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية من خلال تطبيق "مصري بالخارج" الذي يتيح للمواطنين المصريين إجراء المعاملات القنصلية ومتابعة مختلف مراحل إنجازها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت وتحسن جودة الخدمات، حيث شمل التشغيل التجريبي 17 دولة، وستشهد المراحل التالية مزيد من الدول من بينها ليبيا، فضلاً عن التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية من أجل إيفاد لجان متخصصة لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي في البعثات المصرية بالخارج.

كما استعراض الوزير عبد العاطي جهود الوزارة المتواصلة بالتنسيق مع السلطات الليبية من أجل معالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين المصريين المتواجدين داخل ليبيا، بما في ذلك إيجاد تسوية ناجزة لشكوى الأطباء والممرضين المصريين الذين استقدمتهم وزارة الصحة الليبية للعمل في المستشفيات التابعة لها وتأخر دفع مستحقاتهم المالية وإصدار إقاماتهم، فضلاً عن إيجاد معالجة سريعة لمشكلة الطلاب المصريين الدارسين في المدرستين المصريتين في طرابلس وبنغازي ممن شملهم قرار وزير التعليم الليبي المتعلق بالثانوية العامة.

هذا، وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الوزير وأبناء الجالية، استمع خلاله الوزير عبد العاطي إلى آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الموضوعات التي تمس مصالح المصريين بالخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل معهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجالية المصرية بليبيا السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

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