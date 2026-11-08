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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من برودة الطقس ليلًا.. وتكشف تفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع تراجع فرص سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية مقارنة باليومين الماضيين.

وأوضحت منار غانم خلال  مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البلاد بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بعد تأثرها بمنخفض جوي تسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، امتدت إلى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن فرص الأمطار اليوم أصبحت أقل، وتتركز على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة وتغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما يؤدي إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 23 و24 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى نحو 16 درجة مئوية، وتنخفض في المدن الجديدة إلى ما بين 14 و15 درجة، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس الخريفية والشتوية الخفيفة، واصطحاب جاكيت عند الخروج ليلًا أو في الصباح الباكر، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات المساء والليل، لافتة إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار، مطالبة الصيادين ورواد البحر بتجنب النزول خلال فترات الاضطراب.

وأكدت أن الأجواء الخريفية المستقرة نسبيًا ستستمر على مدار الأسبوع، مع تراجع فرص سقوط الأمطار وظهور أشعة الشمس لفترات أطول، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 24 و25 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 16 و17 درجة، مع استمرار الأجواء الباردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ولفتت إلى ظهور شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، دون تأثير كبير على الرؤية الأفقية.

شبورة مائية الأجواء الخريفية حركة الملاحة البحرية درجات الحرارة الأرصاد الطقس حالة الطقس

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