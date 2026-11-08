الجيش الأردني يحبط تسلل 4 أشخاص عبر الحدود.. والقبض عليهم وإحالتهم للتحقيق

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، إحباط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية، بعد رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأوضح الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود رصدت المتسللين خلال محاولتهم عبور الحدود، وتعاملت معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم دون السماح لهم باستكمال عملية التسلل.

وأضاف أن الأشخاص الأربعة جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرار تنفيذ مهامها في تأمين الحدود وحمايتها من محاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة، مشددة على مواصلة جهودها للحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسيادتها.