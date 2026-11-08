السودان يدعو دول تجمع الساحل والصحراء إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية

ترأس السفير معاوية عثمان خالد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، التي انعقدت السبت 7 نوفمبر 2026، في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود وممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب مسؤولي الأمانة العامة للتجمع.

وخلال كلمته في افتتاح الدورة، رحب السفير معاوية بإعادة تفعيل التجمع واستئناف أنشطته بعد فترة من التوقف بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى التحديات الراهنة التي تواجه التجمع ودوله الأعضاء، ومشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتكاتف والعمل على تطوير أداء مؤسساته، باعتباره أحد أبرز التنظيمات الإقليمية في القارة الإفريقية.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية تطورات الأوضاع في بلاده، مشيراً إلى ما وصفه بالتهديد الوجودي الذي تواجهه الدولة جراء تمرد قوات الدعم السريع، وما ترتب عليه من حرب تدميرية وانتقامية، قال إن قوى إقليمية أسهمت في تأجيجها ودعمها، واستهدفت المرافق الحيوية والموروث الحضاري للسودان.

وأضاف أن البلاد شهدت، بحسب تعبيره، عمليات تطهير عرقي وتجويع ممنهج نفذتها قوات الدعم السريع والمرتزقة الذين جرى استقدامهم من دول عدة، داعياً الدول الأعضاء إلى إدانة هذه الانتهاكات وتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، فضلاً عن منع عبور الأسلحة والإمدادات اللوجستية والمرتزقة عبر أراضيها.

واختُتمت أعمال الدورة باعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية إلى دعم مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء، وتعزيز فاعلية مؤسساته في تنفيذ أهدافه وتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء.