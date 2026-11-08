صدام الزعامة الإفريقية في بريتوريا.. صن داونز واتحاد العاصمة في معركة اللقب والثأر اليوم فى نهائي السوبر الإفريقي

يلتقي فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا في نهائي كأس السوبر الإفريقي في مواجهة مرتقبة تجمع بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وسط طموحات مشتركة بحصد لقب قاري جديد وتعزيز الحضور على الساحة الإفريقية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الكرة الإفريقية في ظل القيمة الفنية للفريقين وما يمتلكانه من خبرات وإمكانات تؤهلهما لتقديم مواجهة قوية خاصة أن كلا منهما نجح في السنوات الأخيرة في فرض اسمه ضمن قائمة الأندية القادرة على المنافسة بقوة على البطولات القارية وهو ما يجعل نهائي بريتوريا اختبارا حقيقيا لطموحات الطرفين.

ولا تتوقف أهمية المواجهة عند حدود المنافسة على كأس جديدة وإنما تمتد إلى رغبة كل فريق في تأكيد تفوقه القاري إذ يدخل صن داونز اللقاء بحثا عن استعادة الثقة بعد خروجه المبكر من دوري أبطال إفريقيا بينما يطمح اتحاد العاصمة إلى مواصلة نجاحاته وتأكيد أن حضوره بين كبار القارة لم يكن مجرد طفرة عابرة.

اللقب الثاني.. طموح مشترك بين صن داونز واتحاد العاصمة

يدخل الفريقان المباراة بهدف التتويج باللقب الثاني في تاريخهما ببطولة السوبر الإفريقي بعدما سبق لكل منهما اعتلاء منصة التتويج مرة واحدة وهو ما يضيف دافعا جديدا للمنافسة ويجعل الفوز بالنهائي فرصة لتعزيز مكانتهما في سجل البطولة القارية.

ونجح اتحاد العاصمة في حصد كأس السوبر الإفريقي عام 2023 بعدما تفوق على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية ليحقق إنجازا مهما في تاريخه ويؤكد قدرته على منافسة كبار القارة.

في المقابل سبق لصن داونز التتويج بالبطولة عام 2017 عقب فوزه على مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف ليضيف لقبا قاريا جديدا إلى سجلاته ويثبت مكانته باعتباره أحد أبرز الأندية في كرة القدم الإفريقية.

ويبحث كل فريق عن استغلال الفرصة الحالية للعودة إلى منصة التتويج خاصة أن البطولة تمثل مواجهة مباشرة بين بطلي المسابقتين القاريتين وتمنح الفائز فرصة إضافة إنجاز جديد إلى تاريخه فضلا عن اكتساب دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره في المنافسات المحلية والقارية.

صن داونز يبحث عن مصالحة جماهيره بعد صدمة دوري الأبطال

يدخل صن داونز النهائي وسط ضغوط كبيرة بعدما تلقى صدمة قوية بخروجه المبكر من دوري أبطال إفريقيا رغم تتويجه بالنسخة الماضية إثر تعادله مع ويلييت الأنغولي بنتيجة 1-1 في الدور التمهيدي الثاني وهي النتيجة التي أنهت آماله في الدفاع عن لقبه القاري.

وجاء الإقصاء المبكر ليفرض حالة من الإحباط داخل الفريق الجنوب إفريقي الذي كان يستهدف مواصلة هيمنته على البطولة الأهم في القارة لكنه وجد نفسه خارج المنافسة قبل الوصول إلى دور المجموعات الأمر الذي يجعل مواجهة اتحاد العاصمة فرصة مهمة لاستعادة الثقة وتعويض جماهيره عن الإخفاق الأخير.

ويأمل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لصن داونز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وعدم السماح بتكرار سيناريو الخروج من دوري الأبطال خاصة أن خسارة لقب السوبر ستزيد من الضغوط الواقعة على الفريق وتضع علامات استفهام حول قدرته على التعامل مع المواجهات الحاسمة.

ويمثل التتويج بالسوبر الإفريقي هدفا مهما لصن داونز في الوقت الحالي ليس فقط من أجل إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه ولكن أيضا لإنقاذ موسمه القاري ومنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة لاستعادة ثقة الجماهير بعد الخروج المفاجئ من دوري الأبطال.

اتحاد العاصمة يستهدف تأكيد قوته ومواصلة الهيمنة القارية

على الجانب الآخر يخوض اتحاد العاصمة المواجهة بطموحات كبيرة بعدما نجح في التحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الأندية المنافسة على الألقاب الإفريقية مستفيدا من تطور مستواه الفني وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى والنهائيات القارية.

وفرض الفريق الجزائري نفسه بقوة على الساحة الإفريقية بعدما توج بكأس الكونفدرالية عام 2023 قبل أن يكرر إنجازه في الموسم الماضي عندما تفوق على الزمالك المصري في نهائي مثير امتد إلى ركلات الترجيح ليؤكد امتلاكه شخصية تنافسية وقدرة على حسم المواجهات الصعبة.

كما تمنح تجربة التتويج بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي عام 2023 لاعبي اتحاد العاصمة ثقة إضافية قبل مواجهة صن داونز بعدما أثبت الفريق في تلك المباراة قدرته على التعامل مع الضغوط ومواجهة الأندية صاحبة التاريخ الكبير في القارة.

ويتطلع اتحاد العاصمة إلى استثمار خبراته القارية من أجل تجاوز عقبة أصحاب الأرض والعودة إلى الجزائر بلقب جديد في خطوة من شأنها تأكيد استمراره ضمن كبار القارة وتعزيز مكانته باعتباره أحد أبرز المنافسين على البطولات الإفريقية خلال الفترة الحالية.

ولا تبدو مهمة الفريق الجزائري سهلة في ظل قوة صن داونز على ملعبه والدعم الجماهيري المنتظر لكنه يمتلك من الخبرة والطموح ما يمنحه فرصة حقيقية لمنافسة الفريق الجنوب إفريقي خاصة إذا نجح في فرض الانضباط الدفاعي واستغلال المساحات المتاحة خلال التحولات الهجومية.