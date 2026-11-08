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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يطلب من الصين الضغط على إيران لإنهاء الحرب.. وفانس يرسل رسالة مباشرة إلى طهران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

طلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من الصين استخدام نفوذها لدى إيران للمساعدة في إنهاء الحرب، فيما كشف مسؤول أمريكي أن بكين نقلت بالفعل رسالة واشنطن إلى طهران، وفقاً لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست».

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، أرسل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، ضمن جهود التواصل مع القيادة الإيرانية، حيث يتولى فانس الدور الرئيسي في المساعي الدبلوماسية لإدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول القطري الوسيط علي الثوادي أن القادة الإيرانيين ينتظرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في سياسة واشنطن، مشيراً إلى أن طهران اعتبرت رسالة فانس «علامة احترام»، ورحبت بوصفه الحرب بأنها خطأ.

في المقابل، كشفت «وول ستريت جورنال» عن انقسام داخل إدارة ترامب بشأن التعامل مع إيران؛ إذ يدفع فانس وحلفاء واشنطن الخليجيون باتجاه إنهاء الحرب، بينما يدعو آخرون إلى استئناف الهجمات. كما أشارت إلى مقترح يقلّص مدة المفاوضات من 60 يوماً إلى يومين، مع توجه وفد إيراني إلى الدوحة لبحث اتفاق محتمل.

ووفقاً للصحيفة، يدعم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المسار الدبلوماسي لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما يؤيد وزير الخارجية ماركو روبيو وبيسنت تشديد العقوبات ومواصلة الحصار. في المقابل، يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستئناف الهجمات، وهو ما أيده وزير الحرب بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية براد كوبر.

من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل، فيما ربط محسن رضائي التفاوض وإعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ «شروط إيران السبعة».

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع اتصالات صينية إيرانية، وإعلان بكين عزمها إرسال مبعوث خاص إلى المنطقة للمساعدة في خفض التصعيد، وسط استمرار الشكوك الإيرانية بشأن تغير الموقف الأمريكي.

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