حاولت كسر حصار إيران.. الجيش الأمريكي يعلن تعطيل سفينة شحن في خليج عُمان

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية -مما أدى إلى تعطيلها- بعد أن حاولت كسر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يوم السبت.

وأوضحت القيادة المركزية أن سفينة الشحن، التي ترفع علم سانت كيتس، حاولت مغادرة المياه الإقليمية بعد زيارتها لميناء إيراني؛ حيث قامت طائرة أمريكية بإطلاق ذخائر دقيقة نحو مؤخرة السفينة، وذلك بعد أن وجهت القوات الأمريكية طاقمها لإخلاء الأجزاء المستهدفة.

وفي إطار تعزيز الحصار البحري المفروض على إيران منذ أشهر، أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أيضاً عن تشكيل قوة مهام تهدف إلى التصدي لمحاولات طهران نقل أسلحة متطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وعبر بحر قزوين.

وقد قدرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الذي تفرضه قد حال دون قيام إيران بتصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم جديد ضد إيران، بينما هددت طهران برد واسع النطاق يستهدف البنية التحتية في دول الخليج، مما أثار حالة من القلق والتوتر في المنطقة.