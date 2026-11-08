قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي
ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي
الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
الدوري التركي.. «فاجنر بينا» يفتتح التسجيل لـ طرابزون أمام ألانيا سبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاولت كسر حصار إيران.. الجيش الأمريكي يعلن تعطيل سفينة شحن في خليج عُمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية -مما أدى إلى تعطيلها- بعد أن حاولت كسر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يوم السبت.

وأوضحت القيادة المركزية أن سفينة الشحن، التي ترفع علم سانت كيتس، حاولت مغادرة المياه الإقليمية بعد زيارتها لميناء إيراني؛ حيث قامت طائرة أمريكية بإطلاق ذخائر دقيقة نحو مؤخرة السفينة، وذلك بعد أن وجهت القوات الأمريكية طاقمها لإخلاء الأجزاء المستهدفة.

وفي إطار تعزيز الحصار البحري المفروض على إيران منذ أشهر، أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أيضاً عن تشكيل قوة مهام تهدف إلى التصدي لمحاولات طهران نقل أسلحة متطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وعبر بحر قزوين.

وقد قدرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري الذي تفرضه قد حال دون قيام إيران بتصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم جديد ضد إيران، بينما هددت طهران برد واسع النطاق يستهدف البنية التحتية في دول الخليج، مما أثار حالة من القلق والتوتر في المنطقة.

القيادة المركزية الأمريكية طائرة عسكرية أمريكية سفينة تجارية الولايات المتحدة إيران الحصار البحري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد