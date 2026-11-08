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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة
 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة
رنا عصمت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة ومختلفة لتقديم الخضراوات بطريقة شهية تشجع أفراد الأسرة على تناولها، وتعد صينية الكوسة بالبشاميل من الأكلات المنزلية المميزة التي تجمع بين القيمة الغذائية للكوسة والطعم الغني لصوص البشاميل، كما يمكن تقديمها كوجبة رئيسية على مائدة الغداء بجانب السلطة الخضراء.

ووفقا لموقع BBC FOOD، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل.

طريقة عمل كوسة بالبشاميل للشيف شربيني

مكونات صينية الكوسة بالبشاميل

 

*نصف كيلو كوسة.

* 250 جرام لحم مفروم.

* بصلة متوسطة مفرومة.

* ملعقتان كبيرتان من الزيت.

* ملح وفلفل أسود.

* رشة قرفة حسب الرغبة.

* كوبان من اللبن.

* ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

* ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

* رشة جوزة الطيب.

* نصف كوب جبنة موزاريلا.

طريقة تحضير صينية الكوسة بالبشاميل

 

1. اغسلي الكوسة جيدا وقطعيها إلى شرائح متوسطة السمك.

2. ضعي الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

3. أضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والقرفة، وقلبي حتى ينضج اللحم.

4. في وعاء آخر، ضعي الزبدة والدقيق وقلبيهما على نار هادئة لمدة دقيقة.

5. أضيفي اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس، ثم أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب.

6. رصي نصف كمية الكوسة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ثم أضيفي طبقة اللحم المفروم.

7. ضعي باقي شرائح الكوسة، ثم وزعي صوص البشاميل على الوجه.

8. أضيفي جبنة الموزاريلا، وأدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج الكوسة ويحمر الوجه.

نصائح لنجاح صينية الكوسة بالبشاميل

 

-يفضل تقطيع الكوسة إلى شرائح متساوية لضمان نضجها بصورة متجانسة، مع عدم الإكثار من السوائل حتى لا تصبح الصينية خفيفة القوام.

-ويمكن تقديمها ساخنة بجانب السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي للحصول على وجبة متكاملة ومتنوعة..

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طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة
 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة
 طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

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