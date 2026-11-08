من تطوير مدارس المتفوقين إلى الذكاء الاصطناعي.. أجندة اجتماعات مجلس الشيوخ

تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، حزمة من الملفات المهمة خلال اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تتصدرها مقترحات تطوير مدارس المتفوقين وإعادة تشكيل طبيعة الدراسة بها، إلى جانب مناقشة استراتيجية لتعزيز حضور اللغة العربية في المجتمع، ودراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وذلك بمشاركة ممثلي الحكومة.

من STEM إلى STEAM.. مقترح لإدخال الفنون في مدارس المتفوقين

وتستهل اللجنة مناقشاتها يوم الاثنين 9 نوفمبر، ببحث الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن إدراج الفنون ضمن المكونات الأساسية للدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مع تغيير مسماها إلى (STEAM)، بما يعكس إضافة البعد الفني والإبداعي إلى المجالات العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضية.

ويستهدف المقترح توسيع فلسفة التعليم داخل هذه المدارس، وعدم الاقتصار على العلوم التطبيقية والتخصصات التكنولوجية، بما يتيح مساحة أكبر لتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى الطلاب المتفوقين.

مستقبل طلاب STEM.. تحركات لضمان استدامة المسار الجامعي

وفي ملف متصل، تفتح اللجنة النقاش حول مستقبل طلاب مدارس المتفوقين، من خلال الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء هرمس، بشأن تطوير منظومة مدارس STEM وضمان استدامة مسارها التعليمي والجامعي.

ويركز المقترح على بحث سبل تطوير المنظومة التعليمية لهذه المدارس، وضمان استمرار المسار الأكاديمي للطلاب، بما يحقق الاستفادة من قدراتهم العلمية والتفوق الذي يتمتعون به، وصولاً إلى التعليم الجامعي.

ومن المنتظر أن تشهد المناقشات طرح رؤى ومقترحات بحضور ممثلي الحكومة، لبحث آليات التعامل مع الملفات المطروحة.

اللغة العربية في صدارة النقاش.. استراتيجية للنهوض الحضاري

وتنتقل اللجنة، الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى ملف اللغة العربية، حيث تستكمل مناقشة الدراسة المقدمة من النائب زين العابدين كامل، تحت عنوان «استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري».

وتُعقد المناقشة خلال اجتماع مشترك بين لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بحضور ممثلي الحكومة.

وتستهدف الدراسة بحث سبل تفعيل دور اللغة العربية في المجتمع المعاصر، وتعزيز حضورها باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للهوية الثقافية والحضارية، في ضوء التحديات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد.. دراسة مشتركة أمام لجان الشيوخ

وعلى صعيد التكنولوجيا والاقتصاد، يشارك مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء 10 نوفمبر، في اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

ويستكمل الاجتماع مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وتتناول الدراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية العامة، بما يضع إمكانات التكنولوجيا الحديثة ضمن محاور النقاش البرلماني بشأن تطوير آليات الإدارة الاقتصادية.

وتكشف أجندة اجتماعات اللجنة عن تنوع الملفات التي يضعها مجلس الشيوخ على طاولة البحث، بداية من تطوير تعليم المتفوقين وضمان مستقبلهم الجامعي، مروراً بتعزيز مكانة اللغة العربية، وصولاً إلى بحث دور الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة الاقتصاد والمالية العامة.