غلاء الأسعار والكهرباء والصحة والتعليم والاستثمار تتصدر مناقشات مجلس الشيوخ

تشهد لجان مجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، عقب انتهاء الجلسات العامة للمجلس، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين، وتستهدف تطوير السياسات الحكومية بمختلف القطاعات، حيث تتصدر أجندة الاجتماعات ملفات ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، والاستثمار والذكاء الاصطناعي، وتطوير التعليم والصحة، وأزمات الكهرباء والإسكان والزراعة، وحقوق الإنسان، إلى جانب بحث عدد من طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، على أن تستكمل مناقشة القانون يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب أشرف عبد الغني بشأن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند 1، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، باستكمال الدراسة المقدمة من النائب أحمد حمدي أبو هشيمة بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، والنائب عمرو إبراهيم أبو العيون بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

لجنة الدفاع والأمن القومي

تناقش اللجنة يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، ملف متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام السياسي، وذلك في إطار متابعة التطورات السياسية والأمنية الليبية وما يرتبط بها من مصالح مصرية.

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين تامر عبد الحميد وزين العابدين كامل، وأكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس، لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار وضبط الأسواق وحماية المستهلك، كما تبحث الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين كامل بشأن جهود إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

تبحث اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب نشأت صالح عبد المحسن حتة، بشأن إنشاء مجمع دولي لتدريب وتأهيل الشباب بمحافظة المنيا على مهن المستقبل والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، للتغلب على مشكلة بطالة الخريجين، وتفعيل دور الصندوق الوطني لتأمين ومساعدة العمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن مراجعة العدادات الكودية وعدالة تسعير الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين، بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، مشروع خطة عمل اللجنة، إلى جانب عدد من الاقتراحات برغبة، تشمل اقتراح النائب باسم كامل بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق الأوتوستراد، وتحديدًا المسافة من المعادي إلى مدينة 15 مايو، واقتراح النائبة حنان وجدي بشأن إدراج طريق شب ارزنجى ضمن أعمال التجديد والإحلال والرصف بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، واقتراح النائب إبراهيم أحمد سيد أحمد بشأن استكمال طريق كفر الشيخ – دسوق المزدوج وإعادة الربط بالمسار الحر القديم، واقتراح النائب يوسف عامر بشأن إدراج عزبة المرجوشي التابعة لكفر قنصوه بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ضمن الحيز العمراني الجديد، كما تناقش الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نورهان الشيخ بشأن تحويل بوابات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إلى بوابات ذكية تقوم بتحصيل الرسوم عبر تطبيق إلكتروني، وإعادة فتح الممر المؤدي إلى جامعة 6 أكتوبر وتنظيم الحركة المرورية والبيئية بالمنطقة، بحضور ممثلي الحكومة.

وتبحث اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب هشام مجدي بشأن إنهاء الاختلالات التنسيقية وتوحيد الإجراءات التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء وتحديد أمد زمني حاسم للبت فيها، وإقرار ضوابط ملزمة لحماية حقوق المواطنين من تقاعس بعض شركات التطوير العقاري عن التسليم ومعالجة التغريم غير المتكافئ، كما تناقش اقتراح النائب ناجي الشهابي بشأن الفقاعة العقارية وأسبابها وتداعياتها وطرق علاجها، واقتراح النائب نشأت حتة بشأن تفعيل أثر حماية حقوق المشترين وضبط قطاع التطوير العقاري، عبر ربط الأقساط بالإنجاز الفني وإلزامية حسابات الضمان البنكية، بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبتين هبة شاروبيم وولاء هرماس، حيث يتناول اقتراح النائبة هبة شاروبيم إدراج تدريس الفنون كمكون أساسي في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، وتغيير المسمى الخاص بها ليصبح STEAM، أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات، بينما يتناول اقتراح النائبة ولاء هرماس تطوير منظومة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وضمان استدامة مسارها التعليمي والجامعي، بحضور ممثلي الحكومة.

وتستكمل اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الدراسة المقدمة من النائب زين العابدين كامل بشأن استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وبحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الصحة والسكان

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب محمد محمود محمد حمزة بشأن إلغاء التعليمات الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي سنويًا للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، وزين العابدين كامل سيد بشأن تيسير إجراءات دفتر التأمين الصحي لكبار السن، ونان نصر الله ذكي بشأن إنشاء فرع للمجلس الطبي «القومسيون الطبي» المتخصص بنجع حمادي، إلى جانب اقتراح النائب نشأت صالح عبد المحسن حتة بشأن وضع إطار تنظيمي ورقابي صارم لمراكز الطب البديل والتكميلي في مصر، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، منظومة التأمين الصحي الشامل من حيث الرقابة والجودة، بحضور رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

لجنة الزراعة والري

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين وليد التمامي وأمير الصديق بشأن تغطية ترعة الشرقاوية بطول 500 متر أمام مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط، واقتراح النائب عبد الفتاح الشحات بشأن إصلاح بدالات وآبار الري التي تم إنشاؤها بمعرفة الدولة وعدم تحصيل رسوم على الفلاحين، بحضور ممثلي الحكومة.

وتعقد اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، جلسة استماع لدراسة السياسة الزراعية في مصر، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

تناقش اللجنة يوم الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين العابدين كامل سيد بشأن سبل ترشيد نفقات الزواج ومواجهة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، بحضور ممثلي الحكومة.

وتبحث اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر بشأن تفعيل الأحكام المتعلقة بالزي الأزهري في القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

تناقش اللجنة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم بشأن النهوض بالبنية التحتية لمدينة رشيد بصورة مستدامة، وإدراج مدينة رشيد في مبادرة «إحنا مصر»، ودعم مشروع الضيافة التراثية لتحويل عدد من المنازل الأثرية في المدينة إلى غرف فندقية، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وبحضور ممثلي الحكومة، كما تناقش اللجنة مخرجات منتدى مصر 2026