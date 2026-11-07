وزير التربية والتعليم الأسبق: تزييف الواقع يُحبط بالحوار المباشر

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن نزول الوزراء للتحدث بشفافية حول ملفات تمس حياة الناس مثل رؤيتهم للأسعار وتكاليف المعيشة وكيفية التأثير فيها إيجابيًا يمنح المواطن إجابات واضحة.

ودعا وزير التربية والتعليم الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسئول"، المذاع على قناة "الشمس"، لإطلاق حملة موجهة تهدف لنزول الوزراء ورجال الدولة إلى الجامعات والأحزاب السياسية، لعقد ندوات ومؤتمرات مفتوحة مع الطلاب والشباب.

وأضاف وزير التربية والتعليم الأسبق أن هذه اللقاءات تشرح للشباب بوضوح ما هو دور وزير المالية أو الصحة أو الكهرباء في بناء الدولة، وما هي الصلاحيات الفعلية لوزير الصحة على المستشفيات والجامعات وعلاقته بنقابة الأطباء، وما هي التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه كل وزارة، وكيف تتكون الرؤية المستقبلية للحلول.

ولفت إلى أنه عندما يطلع التلميذ أو الطالب الجامعي على الحقائق من مصادرها الرسمية مباشرة، يتحول تلقائيًا إلى درع واقٍ يفند الشائعات ومحاولات تزييف الواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يسهم في إحباط أي محاولات لاستقواء أو إسقاط الجبهة الداخلية للدولة.

وشدد على أن هذه الأطروحات تأتي استجابةً لتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بأن مناصب الوزراء والمحافظين هي تكليف للخدمة وليست تشريفًا للمسئول.

وأوضح أن المطلوب اليوم ليس مجرد مبادرات فردية أو فتح أبواب المكاتب بشكل تقليصي، بل إحداث تغيير هيكلي في طريقة التفكير الإداري، بحيث يتواجد المسلمون والمسئولون في قلب الشارع، وأروقة الجامعات، ومقرات الأحزاب، لإدارة حوار وطني شفاف ومستمر؛ لأن الوعي الحقيقي لا يُبنى بالتقارير المكتوبة، بل بالحوار المباشر والشراكة الفعلية بين المسئول والمواطن.