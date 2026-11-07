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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة بطارية سيارة بالإسكندرية وضبط المتهم وصاحب مخزن الخردة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطارية إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد مالكة السيارة (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) وبسؤالها أقرت بإكتشافها سرقة بطارية السيارة خاصتها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بتاريخ 2/ الجارى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل “له معلومات جنائية” ومقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام "مفتاح" ، وتصرفه فى البطارية بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن الإسكندرية قسم شرطة سيدى جابر

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