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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يكشف مفاجآت خليفة حسام حسن| علي ماهر مديرًا فنيًا.. والحضري مرشح للمنتخب الأول

علي ماهر
علي ماهر
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن ملامح التغييرات المرتقبة في الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل الأنباء المتداولة بشأن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة، وترشيح علي ماهر لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وكتب أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علي ماهر مديرًا فنيًا للمنتخب.. تغيير الجهاز بالكامل.. احتمال تصعيد الحضري للمنتخب الأول.. الإبقاء على الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، ومدرب الأحمال الأرجنتيني».

وتأتي تصريحات أحمد جلال، بالتزامن مع ما كشفه الإعلامي سيف زاهر بشأن ترشيح علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، حيث كتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «انفراد | علي ماهر بديلًا لحسام حسن».

وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد أثار حالة من الجدل بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب، بعدما أكد اتخاذ قرار نهائي برحيل حسام حسن، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن القرار سيكون خلال الساعات المقبلة.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه على «فيسبوك»: «انتهى الأمر.. تم اتخاذ القرار بالفعل، وسيتم الإعلان عنه الليلة.. حسام حسن لن يكون مديرًا فنيًا لمنتخب مصر».

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي ذهابًا وإيابًا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال معسكر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وكان من المنتظر أن يغيب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن المواجهتين؛ تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية واقعة الهجوم على التحكيم خلال كأس العالم 2026.

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