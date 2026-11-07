علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا لحسام حسن.. وتغييرات واسعة في الجهاز المعاون

كشفت مصادر لموقع «صدى البلد» صدور قرار بإقالة حسام حسن من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وتعيين الكابتن علي ماهر خلفًا له، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال وقت قريب.

الإبقاء على الجهاز الطبي ومدرب الأحمال

وأوضحت المصادر أن التغييرات المرتقبة داخل الجهاز الفني ستشمل الإبقاء على الجهاز الطبي، إلى جانب استمرار مدرب الأحمال الأرجنتيني في منصبه، بينما سيتم تغيير باقي أفراد الجهاز المعاون، ضمن خطة إعادة تشكيل الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

عصام الحضري مرشح لتدريب حراس المرمى

وأضافت المصادر أن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قد يتم تصعيده للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد للفراعنة، من خلال تولي مهمة مدرب حراس المرمى، في انتظار حسم هذا الملف ضمن التشكيل النهائي للجهاز المعاون.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل الكاملة خلال الفترة المقبلة، سواء بشأن أسماء أعضاء الجهاز الفني الجديد أو موعد الإعلان الرسمي عن تولي علي ماهر قيادة المنتخب، خلفًا لحسام حسن.