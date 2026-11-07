قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدل التموين فلوس رسمياً في 2027.. تفاصيل تحويل التموين لدعم نقدي وهذه قيمة الفرد !!

التموين يتحول إلى دعم نقدي رسمياً في يناير 2027
التموين يتحول إلى دعم نقدي رسمياً في يناير 2027
رانيا أيمن

تستعد الحكومة لتطبيق أكبر تغيير في منظومة التموين منذ عقود، بعد إعلانها رسميا بدء التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ليحصل المواطن بدلا من حصص ثابتة من الزيت والسكر والمكرونة على قيمة مالية على بطاقة التموين، يشتري بها ما تحتاجه أسرته، في خطوة تستهدف منح الأسر حرية الاختيار والقضاء على الهدر والفساد في منظومة الدعم.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جاهزة لبدء التجربة اعتبارا من مطلع يناير 2027، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مصر 2026، التي شددت على تحقيق العدالة والشفافية والحوكمة في توزيع الدعم.

أول محافظة يتم تطبيق الدعم النقدي بها

سيبدأ التطبيق بشكل تجريبي في محافظة البحيرة اعتبارا من يناير 2027، كنموذج أولي، تمهيدا لتعميمه على باقي المحافظات بعد تقييم نتائج التجربة.

واختارت الحكومة محافظة البحيرة لتكون نقطة الانطلاق، بعد تأجيلات متكررة خلال الشهور الماضية، على أن يتم التوسع تدريجيا في باقي المحافظات حال نجاح المرحلة التجريبية.

مفهوم الدعم النقدي السلعي المشروط

ويحمل النظام الجديد اسم الدعم النقدي السلعي المشروط، وهو لا يعني حصول المواطن على أموال نقدية في يده، بل ما سيحدث هو إضافة محفظة مالية ورصيد مالي إلى بطاقة التموين، يتم استخدامه داخل المنافذ المعتمدة فقط، لشراء السلع التي تحتاجها الأسرة، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى الغذاء فقط.

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026

وبدلا من إلزام المواطن بالحصول على حصص محددة من الزيت والسكر والمكرونة، سيكون لديه رصيد مالي يختار به ما يناسبه من الخبز والسلع الأساسية واللحوم والدواجن والبيض والألبان والبقوليات، وفقا لأولويات أسرته.

القيمة المالية المقررة للفرد على البطاقة

وحتى الآن لم تعلن الحكومة بشكل رسمي القيمة النهائية للفرد في تجربة البحيرة، وأكدت أن الإعلان سيكون خلال الأيام المقبلة بعد مراجعة قواعد الاستحقاق، غير أنه من المتوقع أن تكون القيمة المقترحة قد تصل إلى نحو 325 جنيها شهريا للفرد، موزعة بواقع 225 جنيها لدعم الخبز، و100 جنيه لدعم السلع التموينية، أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على نحو 1300 جنيه شهريا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، أن القيمة لن تكون رقما واحدا لجميع المواطنين، بل ستختلف وفقا لعدد أفراد الأسرة على البطاقة، وحسب الشرائح، وأن القيمة النقدية ستعادل القيمة الفعلية للدعم العيني، مع مراعاة التضخم وارتفاع الأسعار، أي أنها قابلة للزيادة.

السلع المتاحة ضمن المنظومة الجديدة

ستكون القائمة أوسع بكثير من النظام الحالي، فبدلا من التركيز على الزيت والسكر والمكرونة فقط، ستشمل القائمة المقترحة: اللحوم، والدواجن، والبيض، والألبان، والفول، والعدس، والحبوب، والشاي، بالإضافة إلى الخبز والسلع الأساسية، وهو ما سيمنح الأسر خيارات أكثر تنوعا.

منافذ صرف الدعم النقدي

لن يقتصر الصرف على بقال التموين ومشروع جمعيتي كما كان في السابق.

وتجهز الوزارة لإشراك السلاسل التجارية الكبرى والشركات الغذائية التي لديها فروع في المحافظات، حتى يجد المواطن منافذ أكثر وأقرب إليه.

موقف المستفيدين الحاليين من الدعم

التحول لا يستهدف تقليل عدد المستفيدين ولا خفض قيمة الدعم، بل يهدف التحول النقدي إلى تحقيق عدالة وحوكمة وشفافية أكبر، والقضاء على الهدر والفساد في توريد وتوزيع السلع والخبز. 

ويبلغ عدد المستفيدين حاليا نحو 57.5 مليون مواطن من السلع التموينية، و 64.5 مليون مواطن من الخبز المدعم، ويحصل الفرد حاليا على سلع بقيمة 50 جنيها شهريا، بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميا.

الدعم النقدي التموين وزير التموين والتجارة الداخلية منافذ التموين رغيف العيش السكر الأرز وزارة التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

أرشيفية

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد