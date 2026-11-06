وزير التموين يشارك في المؤتمر العربي لخبراء النقد الـ49 بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزير المالية

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت عنوان: «Where Treasury, Markets, and AI Shape the Future»، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و أحمد كجوك، وزير المالية، ونخبة من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من الدول العربية والأجنبية.

تطوير منظومة التجارة الداخلية

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، وألقى محافظ البنك المركزي الكلمة الافتتاحية صباح اليوم، 6 نوفمبر، في إطار استضافة مصر لهذا الحدث المالي والاقتصادي البارز.

وتنظم الجمعية مؤتمرها سنويًا بالتناوب بين الدول العربية؛ إذ استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025، والمملكة الأردنية الهاشمية نسخة عام 2024. ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الحالية نحو 400 ممثل عن بنوك عربية وأجنبية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في المال والأعمال والاقتصاد، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، ومستقبل أدوات الخزانة، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على العمل المصرفي والمالي.

وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومتابعة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، في ضوء الترابط بين السياسات الاقتصادية والمالية وحركة التجارة وتدفقات التمويل، وما لذلك من انعكاسات على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات المواطنين ترتبطان باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد، كما تتأثران بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وحركة التجارة الدولية، وأسعار الصرف، وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد. وأضاف أن التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية يدعم مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.

وتوفر الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها مستقبل الأسواق المالية وتطور أدوات الخزانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي.