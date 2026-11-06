خطر تحت الفيضان.. التماسيح تغزو شوارع فلوريدا بعد عاصفة قوية (فيديو)

كشفت مقاطع فيديو متداولة عن ظهور تماسيح تسبح في شوارع ولاية فلوريدا الغارقة جراء عاصفة قوية وأمطار غزيرة غير مسبوقة ضربت الولاية الأمريكية، وفقا لصحيفة الإندبندنت الأمريكية.



فيضانات كارثية تدفع التماسيح إلى الأحياء السكنية



وفي أعقاب الفيضانات الكارثية التي شهدتها المنطقة، انتشرت مقاطع فيديو تُظهر تماسيح ضخمة تسبح علنا في الشوارع والساحات السكنية التي غمرتها المياه في مدن مثل ملبورن، وعلى الرغم من أن هذه المشاهد مألوفة للسكان المحليين، إلا أن حجم هذا الفيضان تحديدا قد جعل الحيوانات المفترسة قريبة بشكل خطير من المناطق المأهولة بالسكان.



اختفاء حدود المستنقعات والقنوات



ومع التوسع غير المقيد للموائل الطبيعية، عندما ترتفع مستويات المياه بشكل حاد بسبب هطول الأمطار، تختفي حدود المستنقعات والقنوات والبحيرات المحلية تماما، ونتيجة لذلك، تسبح التماسيح دون عوائق مع تدفق المياه إلى الشوارع السكنية ومواقف السيارات وساحات المباني السكنية.

الإجهاد يدفع الحيوانات للبحث عن مأوى آمن



كما تُسبب العواصف القوية وضجيج الرياح وضغط المياه إجهادا كبيرا للحيوانات البرية، بما في ذلك التماسيح والثعابين السامة، فتبدأ هذه الحيوانات بالتحرك بنشاط بحثا عن مأوى أكثر أمانا وهدوءا وأقل اضطرابا.

خطر خفي تحت المياه العكرة



وحثت لجنة فلوريدا لحماية الأسماك والحياة البرية والسلطات المحلية المواطنين على توخي الحذر وأصدرت إرشادات صارمة، تشمل:



تجنب الخروج: يُنصح السكان بعدم السير في الشوارع سيرا على الأقدام أو في قوارب صغيرة حتى تنحسر مياه الفيضانات تماما.

خطر الحيوانات المفترسة الخفية: تحت مياه الفيضانات العكرة، قد لا تكون هناك تيارات قوية وخطيرة فحسب، بل قد تكون هناك أيضا حيوانات مفترسة خفية مستعدة للهجوم في أي لحظة.



عملية العودة الطبيعية: يشير الخبراء إلى أنه بمجرد انخفاض مستويات المياه وعودة التدفق إلى مساره الطبيعي، فإن التماسيح عادة ما تغادر المناطق المأهولة بالبشر من تلقاء نفسها وتعود إلى مستنقعاتها الطبيعية.