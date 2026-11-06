محافظ أسيوط: المشاركة المجتمعية عنصر أساسي في تحديد أولويات المشروعات التنموية والخدمية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد أولويات المشروعات التنموية والخدمية، وإعداد الخطط الاستثمارية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توسيع دائرة الحوار المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض مطالبهم ومقترحاتهم، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان راضي، رئيس المركز، عقدت جلسة التشاور العامة للمركز والمدينة، بحضور النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب وممثلي المجتمع المحلي، بهدف الاستماع إلى آراء المواطنين ومناقشة مقترحاتهم بشأن المشروعات والاحتياجات المطلوب إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية.

وأشار علوان إلى أن الجلسة شهدت طرح ومناقشة عدد من الموضوعات والمشكلات المرتبطة باحتياجات المدينة والقرى التابعة، حيث جرى الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة، تمهيدًا لمراجعتها ودراستها وتقييم مدى إمكانية إدراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة القوصية.

وأضاف المحافظ أن جلسات التشاور العامة تمثل قناة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دورهم في تحديد أولويات التنمية بمناطقهم، مؤكدًا ضرورة التعامل الجاد مع المقترحات المطروحة ودراستها في ضوء الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، والإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد ويوجهها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار عقد جلسات التشاور المجتمعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتعزيز مشاركة المواطنين وممثليهم في مناقشة الخطط والمشروعات المقترحة، بما يضمن الاستفادة من آرائهم وخبراتهم في ترتيب الأولويات، ويدعم جهود التنمية المحلية وفقًا لاحتياجات كل مركز وقرية.