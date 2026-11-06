قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: المشاركة المجتمعية عنصر أساسي في تحديد أولويات المشروعات التنموية والخدمية

الاستماع لمطالب المواطنين ومقترحاتهم خلال جلسة التشاور المجتمعي لتحديد مشروعات الخطة الاستثمارية بالقوصية
الاستماع لمطالب المواطنين ومقترحاتهم خلال جلسة التشاور المجتمعي لتحديد مشروعات الخطة الاستثمارية بالقوصية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد أولويات المشروعات التنموية والخدمية، وإعداد الخطط الاستثمارية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توسيع دائرة الحوار المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لعرض مطالبهم ومقترحاتهم، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان راضي، رئيس المركز، عقدت جلسة التشاور العامة للمركز والمدينة، بحضور النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب وممثلي المجتمع المحلي، بهدف الاستماع إلى آراء المواطنين ومناقشة مقترحاتهم بشأن المشروعات والاحتياجات المطلوب إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية.

وأشار علوان إلى أن الجلسة شهدت طرح ومناقشة عدد من الموضوعات والمشكلات المرتبطة باحتياجات المدينة والقرى التابعة، حيث جرى الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات المقدمة، تمهيدًا لمراجعتها ودراستها وتقييم مدى إمكانية إدراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة القوصية.

وأضاف المحافظ أن جلسات التشاور العامة تمثل قناة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دورهم في تحديد أولويات التنمية بمناطقهم، مؤكدًا ضرورة التعامل الجاد مع المقترحات المطروحة ودراستها في ضوء الاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، والإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد ويوجهها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار عقد جلسات التشاور المجتمعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتعزيز مشاركة المواطنين وممثليهم في مناقشة الخطط والمشروعات المقترحة، بما يضمن الاستفادة من آرائهم وخبراتهم في ترتيب الأولويات، ويدعم جهود التنمية المحلية وفقًا لاحتياجات كل مركز وقرية.

أسيوط المشروعات الحوار المجتمعي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مركز ومدينة القوصية جلسة التشاور مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

حزب الوعي

حزب الوعي ينفذ برنامج محاكاة لـ المجالس المحلية لتعزيز العمل المؤسسي

مجلس النواب

برلمانية لـ الحكومة: 66 مليون مصري غير قادرين على تحمل تكلفة الغذاء الصحي

مجلس الشيوخ

برلماني يطالب بتطوير برامج تأهيل الأئمة والوعاظ لمواجهة الأفكار المتطرفة

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد