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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قناة كان الإسرائيلية: السعودية تغلق الباب أمام التطبيع في ظل حكومة نتنياهو الحالية

بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
خاطر عبادة

قال مسؤول مطلع على موقف الرياض لقناة "كان" الإسرائيلية إن المملكة العربية السعودية لا ترى أي احتمال لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ظل حكم بنيامين نتنياهو بائتلافه الحالي.

لا رد فعل علني من الرياض على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

ولم تُصدر المملكة أي رد فعل علني على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. لكن المسؤول قال إن سياسات نتنياهو تتعارض مع مطلب السعودية بالتقدم نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر حل الدولتين.

"السعودية تريد السلام وتريد التفاوض"

وقال المسؤول: "السعودية تريد السلام، وتريد التفاوض"، مضيفا أن نتنياهو لا يشارك الرياض نهجها في تسوية النزاع.

 

وبحسب المسؤول، فإن الاعتراض يتعلق بالسياسة وليس بنتنياهو شخصيا، وقد اتهم المسؤول رئيس الوزراء بالسعي إلى التصعيد. ومع ذلك، أكد المسؤول أن السعودية ليس لديها مرشح مفضل لقيادة إسرائيل، واصفا هذا الاختيار بأنه شأن داخلي إسرائيلي.

القضية الفلسطينية محور أي اتفاق تطبيع

وبالنسبة للرياض، تبقى القضية الفلسطينية محور أي اتفاق تطبيع. ولن يحل التعاون المحتمل بشأن التحديات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، محل هذا الشرط.

الرياض تنتظر حكومة إسرائيلية مستعدة للتفاوض

وقال المسؤول إن السعودية تريد من الحكومة الإسرائيلية المقبلة، أيا كان من سيقودها، أن تكون مستعدة للتفاوض على حل للصراع الفلسطيني.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن السعودية شجعت الأحزاب العربية الإسرائيلية على التوحد قبل الانتخابات، ووفقا لتلك التقارير، ناقشت الرياض هذا المسعى مع شركاء إقليميين، بدعم من الأردن والسلطة الفلسطينية.

قائمة عربية موحدة قد تؤثر في تشكيل الائتلاف المقبل

وبحسب ما ورد، يعتقد المسؤولون السعوديون أن قائمة عربية موحدة يمكن أن تؤثر على تكوين الائتلاف الإسرائيلي المقبل وتحسن فرص تشكيل حكومة أكثر انفتاحا على التسوية بشأن القضية الفلسطينية والتوترات الإقليمية.

السعودية حكومة نتنياهو إسرائيل

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