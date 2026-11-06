لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف كايرو» الفرنسية، المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، عن توقف مؤقت لحركة القطارات بمحطتي «مطار العاصمة» و«مدينة الفنون والثقافة»، اليوم الجمعة 6 نوفمبر، وذلك لمدة ساعتين، اعتبارًا من السادسة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا.

ساعتان من التوقف بمحطتي مطار العاصمة ومدينة الفنون

وأوضحت الشركة أن قرار التوقف المؤقت يأتي في إطار ترتيبات التشغيل الصباحية، مؤكدة أن الخدمة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية بجميع محطات القطار الكهربائي الخفيف دون استثناء، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

الشركة المشغلة: انتظام حركة القطارات بعد الثامنة صباحًا

وأكدت الشركة الفرنسية أن حركة القطارات ستنتظم وفق جداول التشغيل المعتادة عقب انتهاء فترة التوقف، معربة عن تقديرها للركاب وتفهمها، ومتمنية لهم رحلات آمنة ومريحة عبر شبكة القطار الكهربائي الخفيف.

القطار الكهربائي الخفيف.. وسيلة نقل تربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية

ويُعد القطار الكهربائي الخفيف (LRT) أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر في مصر، حيث يربط مدن شرق القاهرة والتوسعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المناطق العمرانية الجديدة.

كما يوفر القطار وسيلة انتقال متكاملة من خلال الربط التبادلي مع الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة عدلي منصور، بما يدعم منظومة النقل الجماعي وييسر انتقال آلاف الركاب يوميًا.