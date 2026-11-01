تستعد وسائل النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى لاستقبال التوقيت الشتوي من خلال تطبيق جداول تشغيل جديدة تتناسب مع تغيير الساعة، بما يضمن انتظام حركة القطارات واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال مختلف ساعات اليوم.

مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتطبيق التوقيت الشتوي، اعتبارا من بعد منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، وكشفت عن مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الشركات المسؤولة عن إدارة وتشغيل وسائل النقل، تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن متابعة حركة التشغيل بصورة دقيقة، من خلال غرف التحكم المركزي والتواجد الميداني للقيادات داخل المحطات، إلى جانب الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال ساعات الذروة للتعامل مع أي زيادة في أعداد الركاب.

مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة

حددت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد قيام أول وآخر قطارات الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى مواعيد التبادل بين الخطوط المختلفة، على النحو التالي.

مواعيد قيام أول قطار بالمترو

الخطان الأول والثاني، حلوان والمرج الجديدة، وشبرا الخيمة والمنيب: يتحرك أول قطار في تمام الساعة 5:15 صباحا.

الخط الثالث من محطة عدلي منصور إلى جامعة القاهرة أو العكس: الساعة 5:15 صباحا.

الخط الثالث من عدلي منصور إلى محور روض الفرج: الساعة 5:20 صباحا.

الخط الثالث من محور روض الفرج إلى عدلي منصور: الساعة 5:15 صباحا.

مواعيد قيام آخر قطار بالمترو

الخط الأول: يتحرك آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في الساعة 11:40 مساء.

الخط الثاني: يقوم آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساء، ومن محطة المنيب الساعة 12:05 صباحا.

الخط الثالث:

من محطة عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: الساعة 11:33 مساء.

من محطة عدلي منصور إلى محور روض الفرج: الساعة 11:29 مساء.

من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: الساعة 11:52 مساء.

من محور روض الفرج إلى عدلي منصور: الساعة 11:55 مساء.

مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

مواعيد تبادل آخر القطارات بين خطوط المترو

أوضحت الهيئة مواعيد التقاء آخر القطارات بمحطات التبادل بين الخطوط الثلاثة، وجاءت كالتالي.

محطة أنور السادات، للتبادل بين الخطين الأول والثاني: الساعة 12:25 صباحا.

محطة جمال عبد الناصر، للتبادل بين الخطين الأول والثالث: الساعة 12:00 صباحا.

محطة العتبة، للتبادل بين الخطين الثاني والثالث: الساعة 12:00 صباحا.

محطة جامعة القاهرة، للتبادل بين الخطين الثاني والثالث: الساعة 11:45 مساء.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

كما أعلنت الهيئة مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف، الذي يربط محطة عدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن والمناطق المحيطة، وذلك على النحو التالي.

مواعيد أول قطار بالقطار الكهربائي الخفيف

من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة أو العكس: الساعة 6:00 صباحا.

من محطة بدر إلى عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحا.

من محطة بدر إلى محطة العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 6:25 صباحا.

من محطة العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 6:38 صباحا.

وتشمل مواعيد التشغيل أيضا تسيير قطارين مباشرين من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة، في تمام الساعة 7:30 صباحا والساعة 8:00 صباحا.

مواعيد آخر قطار بالقطار الكهربائي الخفيف

من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة أو العكس: الساعة 11:20 مساء.

من عدلي منصور، وكذلك من محطة الفنون والثقافة، في اتجاه محطة بدر: الساعة 11:40 مساء.

من محطة بدر إلى محطة العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 11:30 مساء.

من محطة العبور الجديدة «المعرفة» إلى محطة بدر: الساعة 11:47 مساء.

مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

وفيما يتعلق بمواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن أول قطار ينطلق من محطتي استاد القاهرة ومدينة العدالة في تمام الساعة 6:00 صباحا.

بينما يتحرك آخر قطار من المحطتين في الساعة 7:50 مساء، وفق جدول التشغيل المقرر بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

خطة الطوارئ وانتظام حركة التشغيل

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ في جميع خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، للتدخل الفوري والتعامل مع أي أعطال أو ظروف طارئة قد تؤثر في حركة التشغيل.

وشددت على استمرار المتابعة من خلال غرف التحكم المركزي والفرق الميدانية، بهدف الحفاظ على سلامة الركاب وضمان انتظام خدمات النقل وتيسير انتقال المواطنين خلال مواعيد التشغيل الجديدة.