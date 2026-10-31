وظائف وزارة العمل 2026.. فرص عمل للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه و10 آلاف وظيفة بالقطاع الخاص

تواصل وزارة العمل الإعلان عن فرص توظيف جديدة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ضمن جهودها لتوفير وظائف مناسبة للشباب وأصحاب المؤهلات المختلفة، وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وتاتي الفرص في تخصصات متنوعة، من بينها الصيدلة والهندسة والمحاسبة والكيمياء وخدمة العملاء، مع رواتب ومزايا تختلف بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة المطلوبة.

وظائف وزارة العمل

وظائف صيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

أعلنت إحدى الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصيدلي عن حاجتها إلى تعيين 10 صيادلة، برواتب شهرية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، وفقا لمستوى الخبرة والكفاءة المهنية للمتقدمين.

الشروط والمزايا:

الوظيفة المطلوبة: صيدلي.

العدد المطلوب: 10 صيادلة.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس صيدلة.

الراتب الشهري: من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

السن المطلوب: من 23 إلى 30 عاما.

الخبرة: من سنتين إلى 5 سنوات.

طريقة التقديم والتواصل:

العنوان: 84 شارع المنيل – القاهرة.

وظائف شركة لتصنيع الأخشاب

تضمنت فرص للعمل لدى شركة لتصنيع الأخشاب، في عدد من التخصصات الفنية والهندسية، وفقا للتفاصيل التالية.

الوظائف المطلوبة:

مهندس فني: 4 فرص.

مهندس مبيعات: فرصتان.

فني CNC: فرصتان.

مشرف جودة: فرصتان.

فني نجارة: 5 فرص.

فني حدادة: 5 فرص.

فرد أمن: 3 فرص.

مشغل ماكينة: فرصة واحدة.

الشروط والمزايا:

الحصول على مؤهل متوسط.

خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

السن من 25 إلى 35 عاما.

تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع زيادة الراتب وفقا للخبرة.

عنوان التقديم والتواصل:

العنوان: مؤسسة الزكاة – المرج.

وظائف وزارة العمل

250 فرصة عمل بشركة لخدمات التعهيد

كما أعلنت شركة لخدمات التعهيد عن توافر 250 فرصة عمل في مجال خدمة العملاء ومراكز الاتصال، موزعة على النحو التالي.

خدمة عملاء: 200 فرصة عمل.

كول سنتر: 50 فرصة عمل.

الشروط والمزايا:

المؤهل الدراسي: مؤهل عال.

السن: حتى 28 عاما.

الخبرة المطلوبة: من 6 إلى 7 سنوات.

الراتب الشهري: من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

عنوان التقديم والتواصل:

العنوان: ميدان العباسية – برج التطبيقيين.

وظائف وزارة العمل

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

ويمكن للراغبين في شغل الوظائف المعلنة التواصل مباشرة مع الشركات صاحبة فرص العمل، من خلال أرقام الهواتف وعناوين التقديم الموضحة لكل وظيفة، وفقا للشروط المطلوبة.

كما تتيح وزارة العمل إمكانية الاستفسار والتقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات المعنية، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، مع ضرورة متابعة البيانات والتفاصيل المنشورة عبر القنوات الرسمية للوزارة.