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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهمين بالتعدي على شاب وسط الشارع وإصابته في قليوب

المتهم
المتهم
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالتعدي على شاب داخل مسكنه وسحله إلى الشارع والاعتداء عليه بسلاح أبيض «كتر»، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التحديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظات التعدي على شاب يُدعى «محمد. ر»، يبلغ من العمر 29 عامًا، داخل مسكنه بشارع باريس بدائرة قسم شرطة قليوب.
وكشفت التحريات أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه واعتدوا عليه بالضرب، مستخدمين سلاحًا أبيض «كتر»، قبل سحله إلى أسفل المنزل والتعدي عليه مجددًا وسط الشارع، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط جميع المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو.
وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة ودوافع ارتكابها.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق قليوب مركز شرطة قليوب

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