الهزار قلب بجد.. القبض على طالبتين تشاجرتا داخل مدرسة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طالبة بالتعدي على أخرى ومحاولة سرقتها بالإكراه داخل إحدى المدارس بالقليوبية.







بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طالبتين (بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر شكر- مقيمتان بدائرة المركز) ، لخلافات بينهما حول المزاح داخل المدرسة قامتا على أثرها بالتعدى على بعضهما بالسب "دون حدوث إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ونفيا تعرض أى منهما للسرقة، وأبدتا رغبتهما فى الصلح والتراضى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.