فى حملة مكبرة.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل مطعم بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام العاملين بأحد المطاعم بعدم مراعاة الإشتراطات الصحية فى التعامل مع المواد الغذائية المستخدمة بالمطعم الكائن بنطاق محافظة القليوبية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى تم إعداد حملة تموينية تنسيقاً والجهات المختصة والتوجه للمطعم المشار إليه ، وعُثر بداخله على (كمية من اللحوم المجمدة "مجهولة المصدر") ، كما تبين عدم إستيفاء المطعم للإشتراطات الصحية الواجب توافرها.





أمكن ضبط (المدير المسئول عن المطبخ ، وطباخ - مقيمان بالقليوبية) ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأضافا بأن المضبوطات يتم إستخدامها فـى إعداد الأطعمة داخل المحل لتحقيق أرباح غير مشـروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية..









