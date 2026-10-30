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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فى حملة مكبرة.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل مطعم بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام العاملين بأحد المطاعم بعدم مراعاة الإشتراطات الصحية فى التعامل مع المواد الغذائية المستخدمة بالمطعم الكائن بنطاق محافظة القليوبية.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى تم إعداد حملة تموينية تنسيقاً والجهات المختصة والتوجه للمطعم المشار إليه ، وعُثر بداخله على (كمية من اللحوم المجمدة "مجهولة المصدر") ، كما تبين عدم إستيفاء المطعم للإشتراطات الصحية الواجب توافرها.


 

أمكن ضبط (المدير المسئول عن المطبخ ، وطباخ - مقيمان بالقليوبية) ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأضافا بأن المضبوطات يتم إستخدامها فـى إعداد الأطعمة داخل المحل لتحقيق أرباح غير مشـروعة.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد الغذائية

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