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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن تأهل 15 فريقا إلى المرحلة الثانية من تصفيات دوري الأئمة النجباء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف نتائج المرحلة الأولى من التصفيات قبل النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي استضافتها أكاديمية الأوقاف الدولية، وأسفرت عن تأهل ١٥ فريقًا من إجمالي ٣٠ فريقًا خاضوا المنافسات، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

تأهل 15 فريقا إلى المرحلة الثانية من تصفيات دوري الأئمة النجباء

وتنطلق المرحلة الثانية من التصفيات قبل النهائية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٣ و٤ من نوفمبر ٢٠٢٦م، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة الفرق ال١٥ المتأهلة؛ للتنافس على التأهل إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وتُعقد المنافسات يوم الثلاثاء الموافق ٣ من نوفمبر ٢٠٢٦م، بمشاركة فرق مديريات الأوقاف: الشرقية، والقاهرة، والغربية، وسوهاج، والأقصر، وأسيوط، وقنا، إلى جانب مجموعة التدريب.

وتتواصل المنافسات يوم الأربعاء الموافق ٤ من نوفمبر ٢٠٢٦م، بمشاركة فرق مديريات الأوقاف: الفيوم، والإسكندرية، والسويس، وبني سويف، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنيا؛ لاستكمال منافسات هذه المرحلة، وتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية.

وتأتي هذه المنافسات في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتنمية قدراتهم المعرفية، وصقل مهاراتهم الدعوية، وتعزيز روح التنافس العلمي بينهم، واكتشاف الكفاءات المتميزة؛ بما يسهم في إعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها في خدمة الدين والوطن، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي الرشيد.

وزارة الأوقاف الأوقاف تأهل 15 فريقا إلى المرحلة الثانية من تصفيات دوري الأئمة النجباء دوري الأئمة النجباء تصفيات دوري الأئمة النجباء

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