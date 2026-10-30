قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتعزيز الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي.. نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام مشروع «خير ورحمة» بحلوان
بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)
نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية
التحقيق مع بلوجر أكتوبر في نشر مقاطع خادشة لجمع المشاهدات
تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد
نشرت فيديوهات خادشة.. حبس صانعة محتوى في الجيزة
أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان
الوسطاء القطريون يصلون إيران اليوم في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران
إسقاط 862 مسيرة أوكرانية أطلقت باتجاه العاصمة الروسية الليلة الماضية
غير لائق بدنيا.. ترامب يهاجم صحفيا شكك في صحته بعد إلغاء تجمعين انتخابيين
«زيارة المسجون أكرم من زيارة المحضون».. مطالب بمعاقبة الأم حال منع الرؤية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
أحمد أيمن

تسود حالة من الترقب بشأن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات من عدد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها الشبورة المائية التي تستمر لمدة تصل إلى 5 ساعات، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة من قائدي السيارات والمسافرين على الطرق السريعة.

الشبورة المائية تضرب الطرق

تتصدر الشبورة المائية قائمة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إذ أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ظهورها بداية من الساعة الرابعة فجرًا، واستمرارها خلال ساعات الصباح لمدة أكثر من 5 ساعات.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من احتمالية زيادة كثافة الشبورة في بعض المناطق، الأمر الذي قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويشكل خطورة على حركة المرور، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

وناشدت قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتجنب المناورات المفاجئة، مع تشغيل كشافات الإضاءة المناسبة لحين تحسن مستوى الرؤية.

أمطار متفاوتة على عدة محافظات

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، تشير التوقعات إلى احتمالية تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لأمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا، مع وصول نسب حدوثها إلى نحو 30%، على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث تقدر بنحو 10%، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

وعلى صعيد درجات الحرارة، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في بعض المناطق.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 27 درجة مئوية.

نصائح مهمة للمواطنين خلال الساعات المقبلة

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، وعدم الاستهانة بالشبورة المائية، خصوصًا خلال الفترة الممتدة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، والابتعاد عن السرعات المرتفعة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع الحوادث.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الجمعة درجات الحرارة اليوم الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

وائل جمعة

خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي

التوقيت الشتوي 2026

غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمد عيد كيلاني

وكيل الأوقاف الأسبق يحسم الجدل: اللعب حلال بشرط عدم تضييع الصلاة والواجبات

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

بالصور

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد