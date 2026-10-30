تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

تسود حالة من الترقب بشأن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات من عدد من الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها الشبورة المائية التي تستمر لمدة تصل إلى 5 ساعات، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة من قائدي السيارات والمسافرين على الطرق السريعة.

الشبورة المائية تضرب الطرق

تتصدر الشبورة المائية قائمة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إذ أشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ظهورها بداية من الساعة الرابعة فجرًا، واستمرارها خلال ساعات الصباح لمدة أكثر من 5 ساعات.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من احتمالية زيادة كثافة الشبورة في بعض المناطق، الأمر الذي قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويشكل خطورة على حركة المرور، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

وناشدت قائدي المركبات ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتجنب المناورات المفاجئة، مع تشغيل كشافات الإضاءة المناسبة لحين تحسن مستوى الرؤية.

أمطار متفاوتة على عدة محافظات

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، تشير التوقعات إلى احتمالية تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لأمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا، مع وصول نسب حدوثها إلى نحو 30%، على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث تقدر بنحو 10%، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات

وعلى صعيد درجات الحرارة، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيًا على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في بعض المناطق.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 27 درجة مئوية.

نصائح مهمة للمواطنين خلال الساعات المقبلة

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، وعدم الاستهانة بالشبورة المائية، خصوصًا خلال الفترة الممتدة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، والابتعاد عن السرعات المرتفعة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع الحوادث.