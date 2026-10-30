نتنياهو: لا يجب تشكيل حكومة مع قوائم عربية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، ضرورة عدم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بالتحالف مع قوائم عربية.



ومن المتوقع أن تقدم لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل النتائج النهائية الأربعاء المقبل، لتبدأ مشاورات الكتل بشأن تكليف مرشح بتشكيل الحكومة.

وحصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا، في حصيلة قياسية لها.

وسجلت الانتخابات نسبة مشاركة قياسية بلغت 77.7%، وهي الأعلى منذ عام 1999.

وأطلق نتنياهو وحزب "الليكود" اتهامات بأن الانتخابات التشريعية قد "سرقت"، وزعموا وجود تزوير واسع وتدخل تمويلي من دول أجنبية.

كما ذكر حزب الليكود في بيان رسمي أن "الانتخابات في إسرائيل قد سرقت من قِبل الأحزاب العربية"، ووصف نتنياهو القضية عبر منصة "X" بـ "رعام غيت" (Ra'amgate). وزعم معسكره أن دولة قطر ودولة تركيا قامتا بتقديم تمويل أجنبي غير مشروع بملايين الدولارات لدعم وحشد الناخبين العرب لرفع نسب مشاركتهم وإسقاط معسكر اليمين، واعتبر نتنياهو أن هذا التدخل يمثل "محاولة استيلاء أجنبي على الكنيست، وأسلمة إسرائيل، وإسقاط حكم اليمين، وانهزام إسرائيل بوجه إيران".