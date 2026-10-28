اليوم وغدا.. ظواهر فلكية تظهر في سماء الأردن

أفادت قناة "المملكة" الأردنية بأن سماء “ عمّان ” ستشهد يومي الأربعاء والخميس 28 و29 أكتوبر ، ظاهرتين فلكيتين ترتبطان بالموروث الشعبي الأردني، تتمثل الأولى باقتراب القمر من عنقود الثريا النجمي، فيما يعرف باسم "قران الوسم"، والثانية بدخول منزلة "السماك الأعزل"، التي تمثل ثاني منازل موسم الوسم الأربع.

ومن جانبه ؛ ذكر رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن القمر يقترب فجر الأربعاء ظاهريا من نجوم الثريا بمسافة زاوية تقل عن درجة واحدة، في ظاهرة تعرف في التراث البدوي الأردني باسم "قران سبعة عشر" أو "قران الوسم"، وتسمى أيضا في بعض الروايات الشعبية "القران الثروي".

وأشار كذلك إلى أن القمر سيكون في طور الأحدب المتناقص، بنسبة إضاءة تقارب 95%، ما يتيح متابعة الظاهرة وتصويرها، رغم أن وهج القمر الساطع قد يحد من وضوح النجوم الخافتة في عنقود الثريا.

ونوه إلى أن الثريا عنقود نجمي يقع في كوكبة الثور، على مسافة تقارب 440 سنة ضوئية من الأرض، ويضم عددا كبيرا من النجوم، يظهر ألمعها بالعين المجردة في السماء الصافية.

وقال أيضا : إن تسمية قران سبعة عشر تعود إلى منظومة من التسميات الشعبية المرتبطة باقتران القمر بالثريا، وهي تسميات تقويمية توارثها الأجداد للاستدلال على الفصول ومواسم الزراعة والرعي، ولا تعبر عن المسافة الزاوية الفعلية بين القمر والثريا.

وأضاف : القمر يعود إلى جوار الثريا بصورة دورية، وفق دورة نجمية يبلغ متوسطها نحو 27.32 يوما، فيما يتغير طوره ونسبة إضاءته من اقتراب إلى آخر.

دخول منزلة السماك الأعزل

وتابع : وفي الظاهرة الثانية، إن الخميس 29 يصادف دخول منزلة "السماك الأعزل"، وهي المنزلة الرابعة عشرة من منازل القمر الثماني والعشرين، والثانية من منازل موسم الوسم وفق التقويم الشعبي.

وختم : أن السماك الأعزل، المعروف فلكيا باسم "Spica"، هو ألمع نجوم كوكبة العذراء، ويبعد نحو 250 سنة ضوئية عن الأرض، وهو نظام نجمي ثنائي يتكون من نجمين يدوران حول مركز كتلتهما المشترك.