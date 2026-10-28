تلجأ كثير من النساء إلى غسل الشعر بالماء الساخن جدًا، خاصة في فصل الشتاء، اعتقادًا بأن الحرارة المرتفعة تساعد على تنظيف فروة الرأس والتخلص من الدهون المتراكمة، لكن تكرار هذه العادة قد يؤثر في صحة الشعر وفروة الرأس، ويزيد من الجفاف والهيشان، خصوصًا لدى صاحبات الشعر الجاف أو المصبوغ.

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

وتعتمد تأثيرات الماء الساخن على درجة حرارته، ومدة التعرض له، وطبيعة الشعر، ومدى تكرار غسل الشعر بهذه الطريقة. فما أبرز التغيرات التي قد تحدث عند استخدام الماء الساخن جدًا باستمرار؟ بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. جفاف الشعر وفقدان نعومته

من أبرز التأثيرات المحتملة لاستخدام الماء الساخن جدًا بصورة متكررة زيادة جفاف الشعر وخشونته، خاصة إذا كان الشعر جافًا بطبيعته أو تعرض للصبغات والمعالجات الكيميائية.

وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة تصفيف الشعر، وفقدانه مظهره الناعم، وزيادة التشابك أثناء التمشيط، لذلك يُفضل استخدام الماء الفاتر بدلًا من الماء شديد السخونة.

2. زيادة الهيشان وصعوبة التصفيف

قد تلاحظين أن شعرك أصبح أكثر تطايرًا وانتفاشًا بعد الاستحمام، خاصة إذا كنتِ تستخدمين الماء الساخن جدًا مع الشامبو المنظف بقوة.

ويرتبط الهيشان بتأثر الطبقة الخارجية للشعرة وفقدانها جزءًا من رطوبتها، إلى جانب عوامل أخرى مثل الرطوبة الجوية وطبيعة الشعر والاحتكاك أثناء التجفيف.

وللتقليل من هذه المشكلة، استخدمي بلسمًا مناسبًا لطبيعة شعرك، وتجنبي فركه بقوة بالمنشفة بعد الغسل.

3. تهيج فروة الرأس والحكة

ماذا يحدث لو استخدمتِ الماء الساخن جدًا لغسل شعرك باستمرار؟

قد تتسبب المياه شديدة السخونة في تهيج الجلد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية فروة الرأس أو الجفاف أو بعض الأمراض الجلدية.

وقد تظهر الأعراض في صورة حكة أو احمرار أو شعور بالشد وعدم الراحة بعد الاستحمام.

إذا لاحظتِ استمرار الحكة أو ظهور قشور شديدة أو التهابات، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد السبب، بدلًا من افتراض أن الماء الساخن هو العامل الوحيد.

4. زيادة تقصف الشعر وتكسره

لا يسبب الماء الساخن وحده بالضرورة تقصف الشعر، لكنه قد يساهم في زيادة الجفاف وضعف مظهر الشعرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتكسر عند تعرضها للتمشيط العنيف أو الحرارة المرتفعة من أدوات التصفيف.

وتزداد أهمية العناية بالشعر إذا كان مصبوغًا أو معالجًا كيميائيًا، إذ قد يكون أكثر عرضة للتلف بالفعل.

لذلك، احرصي على فك التشابك برفق، واستخدمي البلسم، وقللي من استخدام مكواة الشعر ومجفف الشعر شديد الحرارة.

5. هل الماء الساخن جدًا يسبب تساقط الشعر؟

من المهم التفرقة بين تساقط الشعر من الجذور وتكسر الشعيرات على طولها.

فالماء الساخن جدًا ليس سببًا مباشرًا مثبتًا لجميع حالات تساقط الشعر، لكن الحرارة المفرطة قد تهيج فروة الرأس، كما أن الجفاف والتكسر قد يجعلان الشعر يبدو أقل كثافة.

أما إذا لاحظتِ تساقطًا ملحوظًا ومستمرًا، أو ظهور فراغات في فروة الرأس، فقد تكون هناك أسباب أخرى، مثل نقص بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية، ويحتاج الأمر إلى تقييم طبي عند اللزوم.

6. هل الماء الساخن جدًا يجعل الشعر دهنيًا أكثر؟

لا توجد قاعدة مؤكدة بأن غسل الشعر بالماء الساخن جدًا يؤدي حتمًا إلى زيادة إفراز الدهون.

فإفراز الزهم يتأثر بعوامل متعددة، منها الهرمونات وطبيعة فروة الرأس، لكن الحرارة الشديدة قد تزيد تهيج الجلد أو الشعور بالجفاف لدى بعض الأشخاص.

وإذا كانت فروة رأسك دهنية، فالأفضل غسلها وفق احتياجاتها باستخدام شامبو مناسب، مع تجنب الماء شديد السخونة بدلًا من محاولة التخلص من الدهون باستخدام درجات حرارة مرتفعة.

ما درجة حرارة الماء المناسبة لغسل الشعر؟

يُفضل استخدام الماء الفاتر، بحيث يكون مريحًا على الجلد ولا يسبب إحساسًا بالحرق أو الاحمرار.

ويمكنكِ اتباع الخطوات التالية للحفاظ على صحة الشعر:

بللي الشعر بالماء الفاتر قبل وضع الشامبو.

دلكي فروة الرأس بأطراف الأصابع برفق، دون استخدام الأظافر.

استخدمي الشامبو المناسب لنوع شعرك واحتياجات فروة الرأس.

ضعي البلسم على أطوال الشعر وأطرافه وفق تعليمات المنتج.

اشطفي الشعر جيدًا، ثم جففيه برفق باستخدام منشفة ناعمة.

قللي من استخدام أدوات التصفيف ذات الحرارة المرتفعة، خاصة إذا كان الشعر جافًا أو متقصفًا.

متى تحتاجين إلى استشارة طبيب الجلدية؟

إذا استمرت حكة فروة الرأس أو الاحمرار رغم تقليل حرارة الماء، أو ظهر تساقط واضح أو تكسر شديد أو بقع خالية من الشعر، فمن الأفضل مراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب والعلاج المناسب.