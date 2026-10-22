شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

تلاحظ كثير من النساء تساقط الشعر بكميات ملحوظة أثناء الاستحمام أو عند تمشيطه بعد غسل الشعر، ما يثير القلق بشأن صحة الشعر وكثافته، خاصة إذا تكرر الأمر يوميًا. لكن ظهور الشعر المتساقط أثناء الغسيل لا يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، فقد يكون جزءًا من دورة نمو الشعر الطبيعية، أو نتيجة تراكم الشعر الذي تساقط بالفعل بين مرات الغسل.

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

وفي المقابل، هناك بعض الأخطاء التي قد تزيد تكسر الشعر أو تضر بفروة الرأس، خاصة عند التعامل مع الشعر المبلل، الذي يكون أكثر عرضة للتمدد والتكسر عند شده أو تمشيطه بعنف، وفقا لما نشره مايو كلينك.

لماذا يتساقط الشعر أثناء الاستحمام؟

يمر الشعر بمراحل طبيعية من النمو والراحة والتساقط، ولذلك قد تلاحظين سقوط عدد من الشعرات أثناء غسل الشعر أو فك التشابك.

وقد يبدو التساقط أكثر وضوحًا لدى صاحبات الشعر الطويل أو الكثيف، أو عند غسل الشعر بعد عدة أيام من عدم غسله.

لكن إذا لاحظتِ زيادة مفاجئة في كمية الشعر المتساقط، أو ظهور فراغات في فروة الرأس، أو انخفاض كثافة الشعر بصورة ملحوظة، فمن المهم البحث عن السبب، فقد يرتبط ذلك بنقص الحديد أو اضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو الإجهاد الشديد.

6 أخطاء أثناء الاستحمام تزيد تساقط الشعر وتكسره

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

1. تمشيط الشعر بعنف وهو مبلل

يعد التعامل العنيف مع الشعر المبلل من الأخطاء التي قد تزيد تكسره، خاصة عند سحب الفرشاة بقوة لفك التشابك.

ولتجنب ذلك، استخدمي مشطًا واسع الأسنان، وابدئي بفك التشابك من الأطراف تدريجيًا ثم تحركي إلى أعلى، مع الاستعانة ببلسم مناسب لتسهيل التمشيط.

2. فرك الشعر بقوة أثناء الغسيل

قد يؤدي فرك الشعر وشد الخصلات بعنف إلى زيادة التشابك والتكسر، خاصة إذا كان الشعر جافًا أو معالجًا كيميائيًا.

والأفضل تدليك فروة الرأس بلطف بأطراف الأصابع، مع توزيع الشامبو دون فرك أطوال الشعر بقوة، وترك الرغوة تمر على الخصلات أثناء الشطف.

3. استخدام الماء شديد السخونة

قد يساهم الماء شديد السخونة في إزالة جزء من الزيوت الطبيعية الموجودة على الشعر وفروة الرأس، ما يزيد الجفاف لدى بعض الأشخاص ويجعل الشعر أكثر عرضة للتكسر.

لذلك، يفضل استخدام الماء الفاتر أثناء الغسيل، مع شطف الشعر جيدًا للتخلص من بقايا الشامبو والبلسم.

4. استخدام الشامبو غير المناسب

قد يؤدي اختيار شامبو لا يناسب طبيعة الشعر أو فروة الرأس إلى زيادة الجفاف أو التهيج لدى بعض الأشخاص.

إذا كانت فروة رأسك دهنية، فقد تحتاجين إلى تنظيفها بانتظام، أما إذا كان الشعر جافًا أو معالجًا كيميائيًا، فقد يكون الشامبو اللطيف والبلسم المناسبان أكثر ملاءمة.

ولا يعني استخدام الشامبو في حد ذاته زيادة التساقط، لكن طريقة التعامل مع الشعر والمنتجات المستخدمة قد تؤثر على تكسره وصحة فروة الرأس.

5. ربط الشعر بقوة بعد الاستحمام

ربط الشعر المبلل بإحكام أو شده إلى الخلف باستمرار قد يزيد الضغط على بصيلات الشعر، خاصة عند تكرار هذه العادة يوميًا.

وقد يؤدي الشد المستمر مع الوقت إلى نوع من تساقط الشعر يعرف باسم تساقط الشعر الناتج عن الشد، والذي قد يصبح دائمًا إذا استمر الضرر لفترة طويلة.

لذلك، اتركي الشعر يجف جزئيًا قبل ربطه، واختاري تسريحات مريحة لا تشد الجذور.

6. الإفراط في استخدام الحرارة بعد الغسيل

استخدام مجفف الشعر بدرجات حرارة مرتفعة أو تمرير مكواة الشعر على الخصلات باستمرار قد يضعف ساق الشعرة ويزيد جفافها وتكسرها.

ولتقليل الضرر، استخدمي درجة حرارة منخفضة أو متوسطة، وأبعدي المجفف مسافة مناسبة عن الشعر، مع استخدام مستحضر واقٍ من الحرارة.

هل نقص الفيتامينات يسبب تساقط الشعر؟

قد يرتبط تساقط الشعر بنقص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد، أو نقص بعض الفيتامينات لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فعلي فيها. كما يمكن أن يحدث التساقط بعد الإصابة بمرض شديد أو التعرض لضغط نفسي كبير أو فقدان وزن سريع.

ولا يُنصح بتناول مكملات الحديد أو الزنك أو البيوتين بصورة عشوائية، لأن الإفراط في بعض العناصر قد يسبب أضرارًا، كما أن المكملات لا تعالج جميع أنواع تساقط الشعر.

إذا استمر التساقط أو ازداد بصورة غير معتادة، فقد يطلب الطبيب بعض التحاليل وفقًا للتاريخ الصحي والأعراض المصاحبة.

متى تحتاجين إلى استشارة طبيب الجلدية؟

من الأفضل مراجعة طبيب الجلدية إذا لاحظتِ تساقطًا كثيفًا ومستمرًا، أو ظهور فراغات واضحة، أو اتساع فرق الشعر، أو تساقطًا على شكل بقع، أو وجود حكة شديدة واحمرار وقشور ملحوظة في فروة الرأس.

كما أن التساقط المفاجئ أو المصحوب بأعراض أخرى يستحق التقييم لتحديد السبب وبدء العلاج المناسب مبكرًا.

نصائح للحفاظ على الشعر أثناء الاستحمام