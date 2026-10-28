«روّح يا بن غفير» .. احتفالات بمقر القائمة العربية بعد تحقيق نتائج تاريخية في إسرائيل

احتفلت القائمة العربية بنتائج تاريخية في الانتخابات الإسرائيلية، مُرددة هتاف "ارحل يا بن غفير"، حيث أظهرت لقطات من مقر حزب القائمة المشتركة الذي يقوده العرب أنصار الحزب وهم يصفقون ويهتفون، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها كبرى المحطات التلفزيونية حصول الحزب على 18 مقعداً، وهو أداء أفضل مما توقعته معظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم.

هتافات ضد بن غفير واحتفال بإنجاز تاريخي

ويمكن سماع هتافات ابتهاجية باللغة العربية تقول "اذهب بعيداً يا بن غفير"، وينضم إليها رئيس الحزب يوسف جبارين ونواب آخرون ونواب سيصبحون نواباً قريباً.

وقال جبارين لأنصاره إن حزبه "يأمل في إرسال بيبي وسموتريتش والحكومة الملطخة بالدماء إلى ديارهم".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن القوائم العربية حققت إنجازاً تاريخياً بحصولها على 18 مقعداً.

تحديث استطلاعات الإغلاق

وقامت قناة كان بتحديث استطلاعها للرأي عند الإغلاق من مراكز الاقتراع، حيث تتوقع جميع القنوات الرئيسية الثلاث الآن حصول الكتلة التي يقودها آيزنكوت على 52 مقعداً، و50 مقعداً لتحالف رئيس الوزراء.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، حصلت المعارضة على 52 مقعداً مقابل 50 لمعسكر نتنياهو و18 للأحزاب العربية.

كما أفادت القناة 12 بأن نسبة التصويت بلغت 77.7% حتى الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، وهي الأعلى منذ انتخابات عام 1999.

وفي استطلاعها المحدث، رفعت القناة 13 عدد مقاعد الأحزاب العربية بمقعد واحد ليصل إلى 18 مقعداً، على حساب الكتلة الصهيونية المناهضة لنتنياهو التي انخفضت من 53 إلى 52 مقعداً، مما أضر أكثر بفرصها في تشكيل ائتلاف أغلبية.

وبشكل أكثر تحديداً، انخفض عدد مقاعد حزب "بياتشاد" الذي يتزعمه نفتالي بينيت من 14 إلى 13 مقعداً، بينما تعززت القائمة المشتركة من 10 إلى 11 مقعداً، فيما بقي عدد مقاعد الكتلة المؤيدة لنتنياهو عند 50 مقعداً.

نتنياهو: حكومة "يسارية عربية" ستكون حكومة إرهاب

وفي أول تعليق له بعد ظهور المؤشرات الأولية للانتخابات العامة، قال بنيامين نتنياهو إن تشكيل حكومة "يسارية عربية" ستكون حكومة إرهاب.

آيزنكوت يتعهد باستبدال نتنياهو

وأشاد رئيس منظمة ياشار، غادي آيزنكوت، باستطلاعات الرأي الأولية عند الخروج من مراكز الاقتراع، واصفاً إياها بأنها "تصويت كامل بعدم الثقة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة 7 أكتوبر من قبل الأغلبية الصهيونية ومعظم المواطنين الإسرائيليين".

وكتب على موقع X: "إذا كانت هذه هي النتائج النهائية، فهذا انتصار للأغلبية الصهيونية المسؤولة في إسرائيل".

وتعهد آيزنكوت بالتحرك فوراً "لتنفيذ إرادة الشعب"، واستبدال حكومة نتنياهو، وإقامة "حكومة صهيونية ملتزمة بالتجنيد الإجباري الشامل في أسرع وقت ممكن"، قائلاً: "سأعمل فوراً على تنفيذ قرار الإسرائيليين واستبدال حكومة نتنياهو".

وذكرت صحيفة معاريف أن هناك تقديرات متزايدة بأن آيزنكوت سيكون أول من يحصل على تفويض تشكيل حكومة من رئيس إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن كتلة نتنياهو تعرضت لهزيمة قاسية وانهيار تام، وإن الجمهور قال له "اذهب إلى البيت".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن النتائج الأولية تؤكد أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر.