مصالح شخصية.. عمرو الدردير: الزمالك خيره مش له.. وجمهوره الوحيد اللي بيخاف عليه

انتقد الناقد الرياضي عمرو الدردير الأوضاع داخل نادي الزمالك، معربًا عن حزنه بسبب ما وصفه بتسبب أبناء النادي في العديد من الأزمات التي يعاني منها، سواء نتيجة سوء الإدارة أو السعي لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة القلعة البيضاء.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نادي الزمالك خيره مش له للأسف، أكتر حاجة مزعلاني إن معظم مشاكل الزمالك سببها أبناء الزمالك، سواء بسبب سوء إدارتهم وتقييمهم لأوضاع النادي، أو حتى سعيهم الدائم بالانتفاع بشكل مبالغ فيه على حساب النادي، وكل واحد مبيفكرش غير في مصلحته الشخصية إلا من رحم ربي».

وأضاف الناقد الرياضي معبرًا عن حزنه تجاه ما يراه من غياب الاهتمام الكافي بمصلحة النادي: «الزمالك محدش بيخاف عليه غير جمهوره للأسف».

وتأتي تصريحات الدردير في إطار انتقاداته للأوضاع الإدارية داخل النادي، مسلطًا الضوء على أهمية تغليب مصلحة الزمالك على المصالح الشخصية، ودور جماهيره في مساندة النادي خلال الأزمات التي يمر بها.