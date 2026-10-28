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الأهلي يتمسّك باستمرار «عموتة» ويُحدّد 5 ملفات لمناقشتها خلال التوقف الدولي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتمسّك باستمرار «عموتة» ويُحدّد 5 ملفات لمناقشتها خلال التوقف الدولي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين مسؤولي النادي الأهلي والحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل الفريق وأسباب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، أن الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبورت في مباراة مهمة، قبل الدخول في فترة التوقف الدولي، التي ستشهد اجتماعًا بين مسؤولي الكرة بالنادي والمدير الفني، لمناقشة عدد من الملفات، بغض النظر عن نتيجة المواجهة المقبلة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيحضره سيد عبد الحفيظ، مع احتمالية حضور ياسين منصور، المشرف على فريق الكرة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وفقًا لظروفه.

وأكد حتحوت أن الموقف الرسمي للأهلي يتمثل في التمسك باستمرار الحسين عموتة في منصبه، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيشهد مناقشة خمسة ملفات رئيسية تتعلق بأوضاع الفريق واحتياجاته خلال المرحلة المقبلة.

أسباب تراجع الأهلي وموقف العناصر الشابة

ويأتي ملف أسباب تراجع مستوى الأهلي في مقدمة النقاط المطروحة للنقاش، حيث يسعى مسؤولو النادي إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة عدم الاعتماد على العناصر الشابة وتجهيزها بالشكل المناسب للحصول على فرص المشاركة مع الفريق الأول.

حسم ملف الراحلين وتجديد العقود

ويتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة ملف اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي، وتحديد مصير العناصر التي قد تغادر الفريق، وفي مقدمتها محمد عبد الله وعمر معوض وأحمد خالد كباكا.

كما سيشهد الاجتماع بحث كيفية التعامل مع موقف محمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل رفضهما تجديد عقديهما، مع العمل على تجهيز البدائل المناسبة تحسبًا لأي تغييرات في قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

صفقات جديدة لتدعيم صفوف الأهلي

ومن المنتظر أن يناقش مسؤولو الأهلي مع عموتة احتياجات الفريق الفنية، والصفقات الجديدة التي يحتاج إليها النادي لتدعيم صفوفه، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة على البطولات.

ضبط غرفة الملابس والحفاظ على الاستقرار

ويشمل الاجتماع ملف الانضباط داخل غرفة الملابس، حيث يسعى مسؤولو الأهلي إلى التأكيد على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن العصبية الزائدة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير الأجواء المناسبة للعمل وتحقيق النتائج الإيجابية.

حسم موقف محلل الأداء الجديد

ويُعد ملف تعيين محلل أداء جديد ضمن الجهاز الفني من بين النقاط المطروحة للنقاش، في ظل عدم موافقة الحسين عموتة حتى الآن على الفكرة، وهو ما يدفع مسؤولي النادي إلى بحث هذا الملف والوصول إلى قرار بشأنه خلال الاجتماع المرتقب.

ومن المنتظر أن يمثل الاجتماع محطة مهمة لمناقشة أوضاع الأهلي وتحديد آليات التعامل مع التحديات الحالية، في إطار سعي الإدارة إلى تحسين أداء الفريق، ومعالجة أوجه القصور، وتوفير احتياجات الجهاز الفني، مع التأكيد على استمرار عموتة في منصبه وفقًا للموقف الرسمي المعلن للنادي بحسب ما نقله هاني حتحوت.

الحسين عموتة الأهلي هاني حتحوت

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