«دروجبا»: علاقة «عموتة» مع لاعبي الأهلي «غير جيدة».. واستبعاد إمام عاشور يُشكّل أزمة أكبر

تحدّث أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، عن أن علاقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق تبدو أنها ليست جيدة.

وقال “دروجبا”، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مُقدّم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «الحسين عموتة علاقته مش حلوة مع اللاعبين.. أنا معنديش معلومة ومش أكيد»، مستتطردًا: «ولكن ما يظهر أن علاقة المدرب باللاعبين غير جيدة».

وأشار دروجبا إلى أن استبعاد إمام عاشور خارج قائمة الفريق يشكل أزمة أكبر داخل الأهلي.

وأضاف قائلًا: «الحسين عموتة فقير فنيًا، والدور الأكبر في أزمات الأهلي الفنية على عموتة وليس اللاعبين».

ورأى “دروجبا” أن لقطة عموتة مع وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، تظهر أن المدرب غير واثق من نفسه، مضيفًا أنه مع ما فعله وائل جمعة أن يقوم ويوجه اللاعبين حرصًا على مصلحة الفريق.