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خالد الغندور يكشف كواليس تحرّك معتمد جمال في أزمة «شيكو بانزا»
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف كواليس تحرّك معتمد جمال في أزمة «شيكو بانزا»

شيكو بانزا
شيكو بانزا
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، أجرى اتصالًا بحسين السيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، عقب علمه بالشائعات المتداولة بشأن الأنجولي شيكو بانزا خلال تواجد البعثة في رواندا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الكواليس كشفت أن معتمد جمال أبدى غضبه من تكرار الشائعات، مؤكدًا أن الزمالك أصبح مستباحًا إعلاميًا، ولا بد من الرد على ما يُثار حول النادي ولاعبيه".

وتابع: "المدير الفني أبلغ مسؤولي الزمالك بتأثر شيكو بانزا نفسيًا بعد وصول الأخبار إليه مترجمة، مطالبًا بسرعة الرد واتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن نشر هذه الشائعات".

خالد الغندور معتمد جمال شيكو بانزا

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