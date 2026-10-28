خالد الغندور يكشف كواليس تحرّك معتمد جمال في أزمة «شيكو بانزا»

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، أجرى اتصالًا بحسين السيد، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، بالتنسيق مع عبد الناصر محمد، مدير الكرة، عقب علمه بالشائعات المتداولة بشأن الأنجولي شيكو بانزا خلال تواجد البعثة في رواندا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الكواليس كشفت أن معتمد جمال أبدى غضبه من تكرار الشائعات، مؤكدًا أن الزمالك أصبح مستباحًا إعلاميًا، ولا بد من الرد على ما يُثار حول النادي ولاعبيه".

وتابع: "المدير الفني أبلغ مسؤولي الزمالك بتأثر شيكو بانزا نفسيًا بعد وصول الأخبار إليه مترجمة، مطالبًا بسرعة الرد واتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن نشر هذه الشائعات".