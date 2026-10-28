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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يُدافع عن محمد هاني بعد التعادل مع القناة: متحطوش في نفس حتة إمام عاشور

محمد هاني
محمد هاني
سارة عبد الله

دافع الإعلامي إبراهيم فايق عن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب تعادل الفريق أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن تحميل اللاعب مسؤولية أكبر من حجم أخطائه أمر مبالغ فيه.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لا يعارض الانتقاد الفني لأي لاعب، لكنه يرى أن الانتقادات الموجهة لمحمد هاني زادت عن الحد، خاصة أن اللاعب قدم أداءً مميزًا في مواجهة الزمالك الأخيرة، وحصل على جائزة رجل المباراة قبل لقاء القناة.

وأضاف: «الموضوع زيادة أوي على محمد هاني، أنا مش ضد الانتقاد الفني لأي لاعب، بس هاني واخد مان أوف ذا ماتش قدام الزمالك قبل مواجهة القناة، الناس نسيت بسرعة».

وتابع أن الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة القناة لم تكن مقتصرة على لاعب بعينه، موضحًا أن جميع عناصر الأهلي ارتكبت أخطاء خلال المباراة، بداية من حارس المرمى وحتى المهاجمين، وهو ما يستدعي تقييم أداء الفريق بالكامل بدلًا من التركيز على لاعب واحد.

وأشار فايق إلى وجود اختلاف في طريقة التعامل مع أخطاء اللاعبين، قائلًا إن هناك لاعبين يتعرضون للانتقاد عند ارتكاب الأخطاء، بينما يحصل آخرون على الدعم والتشجيع باعتبار أن الأخطاء جزء من كرة القدم ويمكن تصحيحها مستقبلًا.

وأوضح أنه يتفهم توجيه انتقادات قوية إلى إمام عاشور بسبب مستواه، لكنه يرفض وضع محمد هاني في التصنيف نفسه، مؤكدًا ضرورة تقييم كل لاعب وفقًا لأدائه وظروف مشاركته.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للأهلي، في ظل رغبته في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويدخل الأهلي المواجهة المقبلة بحثًا عن استعادة الانتصارات المحلية، بعدما تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت استقبال الفريق ثلاثة أهداف، وأثارت العديد من التساؤلات حول مستوى اللاعبين والأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق فقدان نقطتين مهمتين.

ويأمل الجهاز الفني في معالجة السلبيات التي ظهرت خلال اللقاء، وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمواجهة مودرن سبورت، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، وفقًا لجدول البث الخاص بالمسابقة.

ويتطلع الأهلي إلى تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة، لمصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير، واستعادة الاستقرار قبل الدخول في فترة التوقف الدولي.

إبراهيم فايق الأهلي محمد هاني

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