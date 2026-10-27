تطورات جديدة في ملف تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب تعطل مفاوضات تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الخلاف يتعلق بنسبة مشاركة اللاعب، وهو ما قد يؤثر على فرص ظهوره في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أزمة تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي تتمثل في مسألة نسبة المشاركة، موضحًا أن النادي رفض منح أي لاعب استثناءات بشأن المشاركة في المباريات.

وأضاف أن مشاركة محمد هاني أصبحت محل شك في ظل استمرار الخلاف حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن الأهلي يتعامل مع الموقف بذكاء، وقد يستند إلى المستوى الفني في تحديد فرص مشاركة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على اعتقاده بأن محمد هاني قد يواجه أزمة بشأن عدد مشاركاته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد عقده.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالمسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل الرغبة في استعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، إلى جانب تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات بعد التعادل مع القناة

ويأمل الأهلي في استعادة انتصاراته المحلية بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في نتيجة تسببت في فقدان الفريق نقطتين مهمتين في سباق الدوري، وزادت من الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المقبلة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الظهور بصورة أفضل أمام مودرن سبورت، وتجنب الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية، من أجل العودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة أون سبورت، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تُعلن تفاصيل التغطية والاستوديو التحليلي وفق جدول البث الرسمي للقناة.

ويدخل الأهلي المباراة بطموح تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، بالتزامن مع استمرار متابعة ملف تجديد عقد محمد هاني، الذي قد يشهد تطورات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الخلاف المتعلق بنسبة المشاركة في المباريات.