تراجع الدولار وصعود الذهب.. أين تتوجه بوصلة الأسواق؟



سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، إذ استقر عند مستوى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرية.

عاودت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، الارتفاع بمنتصف التعاملات بعد تراجعها في المستهل .

وصعد الذهب في مصر على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مدعوما بارتفاع سعر الذهب عالميا، بمنتصف التعاملات.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، رغم الآمال المعقودة على الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة غدا، الأربعاء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 27-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4025 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5430 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6335 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7240 جنيها للشراء.



ويقول الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتشير الخبيرة الاقتصادية خلال تصريحاته لصدي البلد، أن أسعار الذهب لم يستطيع أحد أن يحدد مصبرها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة بين المعدن الأصفر والدولار، موضحا أن تحركات العملة الأمريكية وأسواق الطاقة من العوامل التي تؤثر على اتجاهات الذهب.

وتؤكد أن التقلبات الحالية في الأسواق تفرض على الجميع متابعة التطورات العالمية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التحركات المتباينة للأصول .

وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب، الأكثر تحوطا في ظل هذه المرحلة من الصراعات ويقدم صناديق الاستثمار طريقة مختلفة للاستفادة من تحركات أسعار المعدن الأصفر، حيث يستطيع المستثمر شراء وثائق تمثل حصصًا في الذهب، دون الحاجة إلى شراء السبائك بنفسه أو التفكير في أماكن تخزينها وحفظها.



وأوضح أن صناديق الاستثمار في الذهب في مصر، تعد أدوات مالية مرخصة تتيح للمستثمر المشاركة في الاستثمار بالمعدن النفيس من خلال شراء واسترداد وثائق تمثل حصصًا في الذهب، بدلًا من امتلاك السبائك وتخزينها بشكل مباشر، وتوفر وسيلة أكثر تنظيمًا ومرونة للراغبين في الاستثمار في الذهب والاستفادة من تغيرات أسعاره.