"الصحة" تتفقد دار كبار الفنانين للتوعية بأعراض السكتة الدماغية والخط الساخن 16474

نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الشبكة القومية للسكتة الدماغية ومؤسسة القوة الناعمة، زيارة توعوية لدار إقامة كبار الفنانين بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، للتوعية بأعراض السكتة الدماغية وأهمية التدخل الطبي المبكر والتعريف بخدمات الخط الساخن 16474.

بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.. "الصحة" تُطلق زيارة توعوية لدار إقامة كبار الفنانين

خلال الزيارة، حرص الدكتور أشرف زكي، على تيسير تواصل مع نزلاء الدار، من كبار الفنانين ودعم الجهود التوعوية بالتنسيق مع مسئولي قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بالوزارة، لتعريفهم بالعلامات التحذيرية، وفي مقدمتها اعوجاج الوجه وضعف الذراع أو أحد جانبي الجسم وصعوبة التحدث أو الفهم، مع التأكيد على ضرورة طلب المساعدة فور ظهور أي من هذه الأعراض بصورة مفاجئة وتسجيل وقت بدايتها.

كما سلطت الزيارة الضوء على أهمية سرعة الوصول إلى الرعاية المتخصصة ودور الخط الساخن 16474 في دعم التعامل العاجل مع حالات الاشتباه، بما يسهم في تقليل التأخير وتحسين فرص التعافي.