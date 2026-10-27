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رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، عن صدور القرار الوزاري رقم (445) بتاريخ 26/10/2026 بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين 

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  : أن هذا القرار يأتي في خطوة جديدة نحو دعم المنظومة التعليمية وسد العجز في المعلمين، صدر القرار الوزاري بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين، وفقًا للاحتياجات المعلنة من المديريات التعليمية.

وقالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  ، أن أبرز ما جاء بالقرار:

  •  التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد وفقًا للكشوف والأسماء الواردة بالقرار.
  •  تحديد أعداد المستفيدين وفقًا للدفعات والتخصصات الواردة بالقرار.
  •  استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم  ، على ضرورة الرجوع إلى نص القرار الوزاري والكشوف المرفقة للتأكد من الأسماء والأعداد والتفاصيل الخاصة بكل دفعة.

وكانت قد بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» حيث عقد  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، وأكدا خلاله مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التى تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه سيتم زيادة أجور المعلمين، إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».

وأضاف الوزيران، أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث يحصل المعلم المساعد على ٢٥٠٠ جنيه زيادة فى العام المالى المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، والمعلم ٢٦٠٠ جنيه، والمعلم أول ٢٧٠٠ جنيه، والمعلم أول أ ٢٨٠٠ جنيه، والمعلم خبير ٢٩٠٠ جنيه، وكبير المعلمين ٣ آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

وجدد الوزيران، تأكيدهما على التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية.

الإدارة المركزية لشئون المعلمين المعلمين وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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