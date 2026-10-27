اتهام رجلين بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي البريطاني على خلفية حادثة قاعدة فيرفورد

وجهت الشرطة ومدعو العموم البريطانيون اتهامات لرجلين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي على خلفية مؤامرة ضد قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد، وهي قاعدة عسكرية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا.

وأعلنت النيابة العامة البريطانية توجيه اتهامات بموجب قانون الأمن القومي إلى كل من محمد عبد الكريم، وهو مواطن بريطاني إيراني يحمل الجنسيتين، ونعمان أصغر، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 24 عاماً.

ومن المقرر مثولهما أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء.

يُتهم عبد الكريم بمساعدة جهاز المخابرات الإيراني في دخول مكان محظور لغرض يضر بالمملكة المتحدة.

استخدمت قاذفات القنابل الأمريكية قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد، الواقعة في غرب إنجلترا، لضرب إيران خلال حرب هذا العام.

أُلقي القبض على إسغير خارج القاعدة في 27 سبتمبر، عندما انتشرت قوات الشرطة المسلحة وخبراء إبطال المتفجرات التابعون للجيش في المنطقة الريفية.

وتم إجلاء عشرات السكان من منازلهم بينما كانت الشرطة وخبراء إبطال المتفجرات التابعون للجيش يفتشون المنطقة بحثاً عن المتفجرات.

أُلقي القبض على عبد الكريم خلال الأسبوع الماضي. كما أُلقي القبض على ستة رجال آخرين وأُفرج عنهم بكفالة ريثما تستمر التحقيقات.

ربطت السلطات البريطانية طهران بالحادثة، التي دفعت الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إن المؤامرة الظاهرة كانت "على الأرجح" من تدبير الحرس الثوري الإيراني.

نفت إيران تورطها في الهجوم، على الرغم من أنها صرحت سابقاً بأنها تعتبر أي قاعدة تستخدم لمهاجمة أراضيها هدفاً مشروعاً.