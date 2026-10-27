كسروا الحائط وحرقوا المحل.. سرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه من جواهرجي بالطالبية

تباشر الجهات المختصة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة سرقة محل للمشغولات الذهبية بمنطقة الطالبية في الجيزة، بعدما تمكن مجهولون من اقتحامه عبر كسر حائط ملاصق، وتحطيم الخزينة والاستيلاء على نحو 3 كيلوجرامات من الذهب و800 ألف جنيه، قبل إشعال النيران داخل المحل والفرار.

وطلبت جهات التحقيق استكمال التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين، والوقوف على كيفية تنفيذ السرقة، فيما تتواصل جهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبي الحادث واستعادة المسروقات.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمين لم يدخلوا من الباب الرئيسي للمحل، بل أحدثوا كسرًا في حائط ملاصق للوصول إلى الداخل، ثم حطموا الخزنة واستولوا على المشغولات الذهبية والأموال، قبل إشعال النيران داخل المكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا بالواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لفحص المكان وجمع المعلومات، كما بدأ فريق البحث مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمحل، والاستماع إلى أقوال المسؤولين عنه، في محاولة لتتبع خط سير المتهمين وتحديد هويتهم.

وتتواصل التحريات لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وبيان دوافع إشعال النيران عقب السرقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين عقب ضبطهم.