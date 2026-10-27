القبض على عنصر جنائى يتعاطى المخدرات وتعدى على شقيقته بالضرب ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شقيقها لقيامه بتعاطى المواد المخدرة والتعدى عليها بالسب والضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها ببورسعيد .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى ببورسعيد من القائمة على النشر (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لوجود خلافات عائلية بينهما وتعاطيه المواد المخدرة.



أمكن ضبط المشكو فى حقه (عنصر جنائى - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وأقر بتعاطيه للمواد المخدرة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.